« Joy-Con Drift » : Nintendo va procéder à des réparations gratuites, y compris hors garantie

Nintendo en difficulté face au « Joy Con Drift »

Il y a quelques jours, on revenait sur Presse-Citron sur l’affaire « Joy-Con Drift », cette étrange maladie qui semble frapper certaines manettes de la Nintendo Switch… Récemment, le groupe Nintendo a fait l’objet d’une action en justice de la part d’un groupe d’utilisateurs, concernant précisément ce souci lié aux joy-con. Rapidement, Nintendo a tenu à réagir… mais n’a toujours pas trouvé de solution.

En effet, selon un mémo interne récupéré par Vice, à défaut de proposer de « nouveaux » joy-con plus fiables, Nintendo a décidé de ne plus faire payer le moindre frais de réparation aux utilisateurs victimes de ce souci. « Les clients ne seront plus tenus de fournir une preuve d’achat pour les réparations de Joy-Con. De plus, il ne sera plus nécessaire d’indiquer si le matériel est encore sous garantie ou non » indique ainsi le rapport du géant nippon. Nintendo se dit même prêt à rembourser les utilisateurs qui ont déjà effectuer une réparation (payante évidemment) de leurs joy-con.

Rappelons que le bug affecte principalement le joy-con gauche de la Nintendo Switch. Ainsi, si certains modèles accusent une latence assez désagréable, au niveau du stick analogique, d’autres ont de leur côté tendance à faire bouger le personnage à l’écran… sans que le joueur n’ait à toucher quoi que ce soit. Du côté de chez Nintendo, hormis recommander le fait de bien mettre à jour la console ainsi que les manettes, on semble un peu perdu face à ce problème qui touche certains joueurs depuis le premier jour de commercialisation de la Nintendo Switch…

On espère évidemment que la future Nintendo Switch Lite ne sera pas touchée par ce souci, ce qui serait particulièrement problématique, puisque les joy-con seront directement greffés à cette dernière… Reste à savoir maintenant si Nintendo aura pris le soin de corriger le tir sur la nouvelle version de sa Switch « classique », un modèle avec une autonomie revue et corrigée, et qui sera disponible en boutiques dans le courant du mois de septembre.