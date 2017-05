Justice: après Facebook, ZeniMax s’attaque à Samsung

On garde tous en mémoire le procès de ZeniMax contre Oculus, la filiale de Facebook. Non content d’avoir soutiré 500 millions de dollars à Facebook, la société ZeniMax souhaite désormais s’attaquer à Samsung, suite à un partenariat noué entre Oculus et l’entreprise dans le cadre de la conception du casque de réalité virtuelle Samsung Gear VR.



ZeniMax semble bien déterminé à ne pas cesser de se battre pour faire valoir ses droits à la propriété, suite à la démission de John Carmack parti travaillé chez Oculus, avec une partie des informations de la société pour créer le casque Oculus Rift, avant que Facebook ne débourse plusieurs milliards de dollars dans son rachat.

Après Oculus et Facebook, c’est Samsung qui se trouve à la barre contre ZeniMax

ZeniMax a remporté son procès, mais est déjà en train d’en initier un nouveau et c’est désormais Samsung qui se retrouve à la barre des accusés, pour répondre d’une violation sur les droits de ZeniMax, avec des technologies qui auraient servi à la conception de son casque Gear VR, en partenariat avec Oculus. La filiale de Facebook aurait fourni une aide technique ayant permis un lancement plus rapide du Gear VR, en contrepartie de contrats probablement juteux et d’une mention « powered by Oculus » bien visible sur le côté du casque VR.

Samsung se trouve bien malgré lui dans la tourmente entre ZeniMax et John Carmack et se voit accusé de : concurrence déloyale, détournement de secret commercial, enrichissement injuste et violation de droit d’auteur. De quoi transformer le rêve de devenir un pionnier de la réalité virtuelle, en cauchemar bien réel…

Le climat tendu entre ZeniMax et John Carmack et loin de se détendre, puisque ce dernier accuse lui aussi ZeniMax de ne pas lui avoir payé la dernière tranche de 22,5 millions de dollars pour le rachat de son entreprise ID Software. Ce feuilleton judiciaire est donc très loin d’être terminé !

