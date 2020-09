Justice League : de nouvelles scènes bientôt en tournage pour la Snyder Cut !

Il y a quelques semaines, on apprenait que la version Director’s Cut (ou Zack Snyder Cut) de Justice League allait débouler, non pas au cinéma, mais sur la plateforme de streaming HBO Max. C’est en 2021 que les fans vont pouvoir découvrir cette relecture de Justice League signée Zack Snyder. Rappelons en effet que le réalisateur avait mis fin à sa participation au blockbuster de DC à la suite d’un drame familial, et que le film avait été alors repris, et largement remodelée, par Joss Whedon.

De nouvelles scènes pour Justice League (version 2021)

A l’occasion de la récente DC Fandome, Warner Bros a diffusé la toute première bande-annonce officielle de la Snyder Cut de Justice League. Une nouvelle version qui sera disponible sous la forme de quatre épisodes d’une heure (pour une durée totale de 4 heures donc !), quelque part en 2021. Aujourd’hui, on apprend que l’équipe va se réunir pour tourner de toutes nouvelles séquences.

En effet, pour cette réédition, Warner Bros a consenti à investir pas moins de 30 millions de dollars dans le projet, pour permettre à Zack Snyder de modifier le montage, de refaire certains effets spéciaux… et de nouvelles scènes. Un « reshoot » qui devrait s’étaler sur une semaine environ, et qui permettra donc de réunir Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ray Fisher (Cyborg) et Henry Cavill (Superman).

Evidemment, impossible de savoir quelle sera la teneur des nouvelles séquences qui seront bientôt tournées par Zack Snyder, mais on sait que Cyborg devrait occuper une place plus importante dans cette nouvelle version de Justice League.

Peut-être Zack Snyder a-t-il également décidé de modifié certaines scènes du film, et notamment la fin, puisque Joss Whedon avait proposé une fin totalement différente de celle imaginée à l’origine par le réalisateur… Verdict en 2021 donc, au bout de quatre heures de visionnage sur HBO Max.