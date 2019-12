La fille de Donald Trump pourrait tenir un échange tendu au CES 2020

Elle fut aux côtés de Donald Trump lors de sa dernière visite dans les usines d’Apple, au Texas. Ivanka Trump fait partie des principaux conviés aux déplacements officiels de son père, lorsqu’il s’agit de sujets en rapport avec la technologie. Au prochain Consumer Electronic Show de Las Vegas, la fille du président américain pourrait tenir un discours, selon une rumeur avancée par CNET.

Son oral se déroulerait le mercredi 8 janvier prochain, alors que le CES couvrira la période du 7 au 10 janvier, et figurera comme le premier gros événement tech de l’année. La majeure partie des marques de smartphones y seront présentes. OnePlus devrait d’ailleurs y faire une surprise.

Ivanka Trump au CES de Las Vegas

Pour avancer cette information, nos confrères de CNET ont pu mettre la main sur des documents déclarant que la conseillère de Donald Trump sera effectivement bien conviée. Ni la Maison-Blanche ni le comité d’organisation du CES n’ont répondu à cette rumeur, mais le média semble avoir raison : sur le site internet du salon, ils ont pu y découvrir un lien vers les vidéos en direct (« livestream »), mentionnant le nom d’Ivanka Trump.

Sa participation sur scène est attendue l’après-midi pour 15 heures, heure locale à Las Vegas. Elle ne sera pas la seule invitée de l’administration Trump sur le salon : la secrétaire des Transports aux États-Unis Elaine Chao fera aussi partie des personnalités conviées, elle qui avait déjà participé à l’édition 2019 du CES.

Un échange tendu ?

Si le CES ou Washington confirme les dires de CNET, le salon qui se tiendra le mois prochain pourrait prendre une tout autre ampleur politique. D’autant plus que sur scène, Ivanka Trump ne serait pas la seule conviée. En réalité, son allocation pourrait entrer dans le cadre d’une discussion/débat avec Gary Shapiro, le président de la Consumer Technology Association (CTA).

Le rendez-vous pourrait être tendu : Shapiro n’a jamais eu l’administration Trump dans son cœur, comme le rapporte CNET. Dans le contexte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la hausse des frais douaniers réalisée par Donald Trump avait suffi au président de la CTA pour qualifier cette décision de « pire erreur économique », depuis 1930.

Dans un communiqué, Shapiro avait pointé du doigt la politique de Trump, qui pénaliserait selon lui la compétitivité des entreprises nationales. « Au lieu de rendre l’Amérique encore plus grande, le président augmente les tarifs douaniers et commet une grande erreur économique – encore », s’écriait-il. Si la liste des invités du prochain CES de Las Vegas se confirme, les discussions pourraient être intéressantes, et donner un penchant politique à l’événement, bien qu’il le sera déjà, naturellement.