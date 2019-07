La Mega Drive Mini arrivera avec un léger retard partout dans le monde !

Prévue pour le 19 septembre prochain pour faire voyager les joueurs à travers de somptueux souvenirs, la Sega Mega Drive Mini va se faire désirer une quinzaine de jours supplémentaires suite à un léger retard à cause de problèmes de logistiques ! La console arrivera finalement début octobre.

Mega Drive Mini : Rendez-vous le 4 octobre 2019 !

C’est à cause de quelques problèmes de « logistique inévitables » que SEGA ne pourra pas tenir les délais pour livrer les fameuses Mega Drive Mini ! La firme vient d’annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux et se voit forcée de repousser la date de sortie de la console de deux semaines. Rendez-vous désormais le 4 octobre 2019 !

Unfortunately due to unavoidable logistical challenges, the European and Middle Eastern release of the Mega Drive Mini will be delayed by two weeks, to October 4th 2019. We appreciate your patience. — SEGA Europe (@SEGA_Europe) July 29, 2019

Malheureusement, en raison de défis logistiques inévitables, la sortie du Mega Drive Mini en Europe et au Moyen-Orient sera retardée de deux semaines, soit le 4 octobre 2019. Nous vous remercions de votre patience.

SEGA a publié également un communiqué de presse officiel relayé par nos confrères de VG247, dans lequel la firme rajoute :

Nous nous sommes engagés à fournir un lancement réussi pour nos consommateurs sur tous les territoires, et cette démarche nous assure de satisfaire toutes les précommandes individuelles et les commandes de revendeurs en Europe et au Moyen-Orient. Les joueurs habitant ces régions peuvent toujours précommander [la console] auprès des revendeurs participants et ceux qui ont déjà passé commande n’auront qu’à attendre deux semaines supplémentaires pour obtenir leur petite boîte pleine de rétro-magie.

Il ne vous reste plus qu’à prendre votre mal en patience, puisque la console arrivera désormais dans deux mois. Pour vous consoler, dites-vous que cette dernière (dont le prix est fixé à 79,99€) proposera une version mini de la console avec deux manettes classiques à trois boutons, un câble d’alimentation USB, une sortie HDMI pour pouvoir jouer à vos jeux en HD, ainsi que 40 jeux préinstallés ! Dont les plus gros hits de la Mega Drive avec Sonic the Hedgehog, Castlevania: Bloodlines (Castlevania: The New Generation), Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Street Fighter II, Tetris, Ecco the Dolphin et Probotector et bien plus encore !

Pour en savoir plus sur la console, n’hésitez pas à consulter le site officiel de cette dernière !