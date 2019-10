La néo-banque Revolut officiellement disponible à Singapour

Il y a quelques heures, la pépite britannique annonçait être officiellement disponible à Singapour. Après une période de test qui a vu pas moins de 30 000 résidents ouvrir un compte, elle propose désormais ses services à quiconque voudrait réduire ses frais bancaires et ce, quelle que soit la devise dans laquelle il dépense. Avec cette ouverture, Revolut marque le début de son expansion hors Europe et Australie.

We're incredibly excited to announce that Revolut has now launched in Singapore 🇸🇬 https://t.co/X3wX6Vv4lP pic.twitter.com/9xbNUys6fX — Revolut (@RevolutApp) October 24, 2019

Une stratégie d’expansion à l’international

Ces dernières semaines, Revolut a dévoilé un peu plus les contours de sa stratégie d’expansion à l’international. Alors que la société britannique cherche à lever 1,5 milliard de dollars pour financer son développement, elle s’est par ailleurs associée aux groupes Visa et Mastercard pour sécuriser les cartes de paiement. Les enjeux sont de taille, et Revolut a pris des engagements solides. Dans le cas de Mastercard, elle s’est même engagée à ce que 50% de son parc de cartes en Europe soit estampillé du logo du groupe.

Alors que les États-Unis et le Canada devraient ouvrir encore d’ici la fin d’année, Singapour est une étape clé pour la fintech anglaise qui s’intéresse de près au marché asiatique. Avec un objectif de 100 millions de clients à l’horizon 2023, elle voit ce continent comme un axe de développement stratégique pour asseoir sa position face à ses rivaux comme N26, Monzo ou encore Nubank.

Sur le même principe qu’en France, Revolut offre un compte gratuit à ses utilisateurs qui s’accompagne de quelques plafonds (ex : S$ 9 000 par mois pour les paiements, ou 6 000€ en France). Pour faire s’affranchir complètement les limites sur les paiements et les retraits, il faudra alors opter pour un compte payant – Premium ou Metal – qui permettra d’obtenir encore davantage de flexibilité sur ses transactions.

Les versions premium de la carte bancaire Revolut comprennent aussi des assurances et garanties similaires aux cartes bancaires Visa Premier (ou Mastercard Gold) que l’on retrouve dans les banques traditionnelles ou les banques en ligne. Si Revolut n’a pas d’égal sur le marché français au niveau des commissions sur les taux de change, elle fait face à des acteurs solidement installés comme Boursorama Banque, Fortuneo, ING ou encore Hello bank! (notre avis Hello bank! ici) qui mettent en place des solutions pour répondre à l’offre du britannique.