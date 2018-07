La Nissan Leaf en tête des ventes de véhicules électriques en Europe

La nouvelle Nissan LEAF est le véhicule électrique le plus vendu en Europe pour le premier semestre de cette année. La voiture zéro émission continue de séduire les clients dans tout le continent.

La Nissan Leaf est soumise à des contraintes de production, car la demande dépasse largement la capacité de production. Elle rejoint les rangs des autres véhicules électriques qui ne peuvent pas être produits assez rapidement pour les consommateurs, comme le Tesla Model 3 notamment.

Numéro 1 des véhicules électriques

Pourtant, la Leaf fait un tabac. C’est ce qu’a annoncé Nissan aujourd’hui dans un communiqué de presse.

« Plus de 18 000 nouveaux véhicules Nissan LEAF ont été immatriculés en Europe entre janvier et juin. Les clients européens ont maintenant passé plus de 37 000 commandes pour le nouveau LEAF depuis sa première mise en vente en octobre 2017 ».

Sur le continent européen, le constructeur annonce avoir livré le mois dernier presque autant de Leaf que pendant toute l’année aux États-Unis, à savoir environ 6 000 véhicules.

Aux Etats-Unis, ce véhicule se vend beaucoup moins bien avec seulement 6 000 ventes au cours de la première moitié de l’année, plaçant tout de même la Leaf au rang de cinquième véhicule électrique le plus vendu. Les Model X, S, 3 de Tesla, ainsi que la Chevrolet Bolt EV composent ce Top 5.

Gareth Dunsmore, directeur des véhicules électriques chez Nissan Europe, a commenté :

« L’élan continue de se développer pour les voitures électriques. Le nouveau LEAF a transformé l’expérience de conduite, avec des technologies comme e-Pedal, capable de réduire l’interaction de freinage jusqu’à 90%, montrant ainsi à plus de clients les avantages de la mobilité électrique qu’offre Nissan« .

L’Alliance Nissan-Renault domine également le marché des VE en Europe, puisque la Renault Zoe est celle qui se rapproche le plus de la Nissan Leaf en termes de ventes.

