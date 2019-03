La nouvelle version de Microsoft Edge fonctionnerait déjà sur Windows 7

Cette année, Microsoft sortira une nouvelle version de son navigateur Edge qui n’utilisera plus sa technologie EdgeHTML mais Chromium, celle qui est également utilisée par Google Chrome.

En utilisant la même technologie (open source) que Google Chrome, Microsoft s’assure de l’optimisation de son navigateur avec les sites et les applications web que les développeurs ont conçu pour Chrome (le navigateur le plus utilisé dans le monde). De plus, Edge pourra aussi utiliser les extensions conçues pour le navigateur de Google.

Pour le moment, cette nouvelle version de Edge n’est pas encore officiellement disponible. Mais il y a quelques jours, une version beta a fuité sur la toile, ce qui a permis aux médias de tester celle-ci, de découvrir la nouvelle interface (qui rappelle Chrome) et de découvrir les nouvelles extensions compatibles.

Edge sur Windows 7 ?

L’autre avantage de Chromium, c’est que comme cette technologie supporte déjà plusieurs systèmes d’exploitation (dont mac OS), Microsoft pourra donc proposer son navigateur Edge à plus de personnes.

Et justement, d’après plusieurs médias, la version de Microsoft Edge qui a fuité il y a quelques jours fonctionnerait déjà sur Windows 7.

Le nouveau navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium de Microsoft fonctionne également très bien sous Windows 7 (captures d'écran) Hier, nous a signalé une fuite en ligne d'un build Edge à base de chrome. Bien que Microsoft conçoive …https://t.co/aWrkjq2xnW pic.twitter.com/jo7J0DH82n — Newstrotteur (@Lenewstrotteur) March 26, 2019

A titre de rappel, actuellement, la version pour les ordinateurs de Microsoft Edge n’est compatible qu’avec Windows 10. Mais en adoptant Chromium, celui-ci pourra donc fonctionner sur les machines Windows 7.

Malheureusement, Windows 7 est déjà un système d’exploitation en fin de vie, bien qu’il soit encore très populaire.

Microsoft prévoit de mettre fin au support de Windows 7 au mois de janvier 2020. Passé ce délai, le système d’exploitation n’aura plus de mises à jour de sécurité, sauf si l’utilisateur paie la firme de Redmond pour une extension de support.

D’ailleurs, récemment, Microsoft a commencé à envoyer des notifications aux utilisateurs de Windows 7 pour inviter ceux-ci à basculer vers un autre OS (comme Windows 10).

