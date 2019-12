La première Porsche Taycan a été livrée, et son propriétaire n’est pas n’importe-qui

Porsche avait indiqué que les premiers exemplaires de sa Taycan électrique seraient livrés « fin 2019 ». Le constructeur allemand semble respecter son engagement puisque les clés de la première Taycan viennent d’être remises à un client… aux États-Unis.

Pourquoi les USA et pas l’Europe, alors que le plus gros des commandes provient – pour le moment – du Vieux Continent ? Pour une simple raison de réglementation. Il faut en effet savoir que si une nouvelle voiture électrique est immatriculée en décembre 2019 dans un pays de l’Union Européenne, le constructeur ne pourra pas compter sur ces immatriculations pour réduire sa production totale de CO2, car les nouvelles limites européennes plus strictes ne s’appliqueront pas avant janvier 2020. Récemment, l’organisation environnementale Transport & Environment a affirmé que les constructeurs automobiles retardent délibérément la vente de voitures électriques jusqu’à ce que les nouvelles limites de CO2 entrent en vigueur l’année prochaine, ce qui peut aisément se comprendre.

C’est donc Greg Wyler, un client de Boston qui aura eu le privilège d’être le premier particulier au monde à recevoir sa Porsche Taycan. Sa livraison de sa Taycan Turbo S a eu lieu jeudi, comme il l’indique sur Twitter (« livraison juste à temps pour Noël »), et le moins que l’on puisse dire c’est que le monsieur a l’air satisfait des premiers kilomètres parcourus avec son engin, puisque dans un autre tweet il indique que c’est « la meilleure voiture qu’il ait jamais conduite, haut la main ».

Plus intéressante est son affirmation sur l’autonomie de sa Taycan. Dans un troisième tweet, il avoir parcouru 117 miles et avoir consommé 46% de batterie. Si l’on fait une règle de trois, cela donne 254 miles (408 kilomètres) d’autonomie, soit une portée bien supérieure à celle annoncée par les tests EPA qui avaient fait beaucoup jaser il y a quelques jours. D’autre part, cette distance a été parcourue par une température moyenne de -3 degrés, or l’on sait que l’autonomie des batteries chute drastiquement par temps froid. Enfin, la version Turbo S est celle de la gamme Taycan qui dispose de la plus faible autonomie.

Alors bien sûr il faut tempérer quelque peu cet enthousiasme. Tout d’abord la courbe de consommation d’un moteur électrique n’est pas linéaire, et notre règle de trois n’est pas forcément fiable à cent pour cent. D’autre part, en se penchant un peu sur la personnalité de Greg Wyler, et sans remettre en quoique ce soit sa sincérité en question, on découvre que ce n’est pas à proprement parler n’importe-qui, puisque le monsieur est le fondateur de OneWeb, un projet qui prévoit de lancer 900 micro-satellites sur orbite pour combler le fossé numérique en donnant accès à internet à ceux qui aujourd’hui en sont privés. Le rapport avec la voiture ? Aucun, mais on parle de satellites. Ça ne vous dit rien ? Et oui, c’est une industrie dans laquelle Elon Musk a aussi des activités et des projets. Or il se dit que les deux hommes auraient collaboré dans le passé, et que cela se serait mal terminé, Wyler concluant finalement un accord avec Virgin Galactic et Qualcomm. Sur la foi de ces rumeurs, il n’en n’aura pas fallu davantage pour que certains soupçonnent Greg Wyler d’accomplir une petite vengeance personnelle à l’encontre de Musk, devenu son rival, en encensant sa nouvelle monture, afin de faire un peu d’ombre à Tesla.

Sans entrer dans ces polémiques quelque peu futiles lancées comme souvent par quelques fanboys de Tesla-Musk, il sera intéressant d’attendre les prochaines livraisons de Taycan chez les clients afin d’avoir un échantillon plus représentatif des impressions après quelques centaines ou milliers de miles à son volant. Ce qui ne devrait pas tarder à fleurir sur YouTube, notamment.

Rappelons également que ce sont les versions Turbo et Turbo S de la Taycan qui seront livrées en premier chez les clients, la version 4S – plus économique et avec probablement une meilleure autonomie – arrivant à partir d’avril prochain.