La Reine des Neiges 2, Star Wars, Birds of Prey… Ces films qui seront disponibles en VOD dans quelques jours, à cause du coronavirus

Les plateformes de VOD au secours des derniers blockbusters

L’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entier a contraint de nombreux gouvernements à adopter des mesures (plus ou moins fermes) de confinement. Pour permettre à la population de gérer au mieux la situation, de nombreuses sociétés font un geste, à l’instar du groupe Canal qui avait récemment mis au clair la célèbre chaîne cryptée. Du côté des géants du cinéma, on prend également des dispositions inédites.

Ainsi, on apprenait récemment que Universal Pictures allait proposer divers films très récents en VOD. Des films disponibles à la vente et à la location, et les premiers concernés (depuis le 20 mars) par ce nouveau système sont The Hunt, Invisible Man, Birds of Prey et Emma. Ce sera également le cas du film Trolls World Tour, dont la sortie (au cinéma) est calée au 20 avril prochain, et qui sera donc disponible simultanément en VOD.

Idem du côté de chez Paramount Pictures, qui annonçait tout récemment sa volonté de proposer en VOD, dès le 31 mars, le film à succès Sonic the Hedgehog, lancé en salles début février.

En Avant, La Reine des Neiges 2, Star Wars IX…

En ce qui concerne Disney, si le géant américain a préféré reporter la sortie de certains films (Mulan, Black Widow…), il proposera lui aussi quelques longs-métrages en avance sur les plateformes numériques, à commencer par le tout récent En Avant, des studios Pixar. Ce dernier trouvera sa place sur Disney+ début avril, et il est déjà disponible sur iTunes, Amazon, Vudu… A noter que la Reine des Neiges 2 est quant à lui déjà proposé sur Disney+ (aux Etats-Unis).

D’autres films sont également concernés, avec notamment The Way Back, lancé au cinéma le 6 mars aux Etats-Unis, et qui sera disponible dès cette semaine sur les plateformes en ligne. Idem pour I Still Believe ou encore Bloodshot (avec Vin Diesel), qui vont arriver cette semaine en VOD, quelques jours seulement après leur lancement au cinéma. A cela s’ajoute un certain Star Wars : Rise of the Skywalker, disponible depuis le 13 mars sur les plateformes de VOD.