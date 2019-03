La Silicon Valley face aux syndicats

La fin de l’eldorado high-tech américain ?

Dans beaucoup de sociétés et sans doute pour 9 patrons sur 10, avoir un syndicat dans son entreprise n’est pas forcément une bonne nouvelle, car il est plus difficile d’avoir les coudées franches et il faut en passer par des négociations.

Dans le monde de la Silicon Valley, la situation est très particulière. Longtemps, les entreprises se sont imaginées et présentées comme des petits paradis de libéralisme qui n’auraient pas besoin d’avoir un syndicat. Après tout, les entreprises offraient des bonnes conditions à leurs salariés, souvent des cadres de travail agréable, des bonus en action… Et puis, comme en Chine aujourd’hui, les employés étaient portés par le rêve de devenir eux aussi les milliardaires de demain.

Toutefois, 2018 n’a pas été la meilleure année de l’histoire pour le monde de la high-tech. L’enfant prodigue s’est noyé dans les polémiques. De quoi quitter le côté « sexy » à certaines entreprises. A plus forte raison alors que les avantages, notamment économiques ne sont plus aussi importants qu’auparavant.

Un premier syndicat a ouvert la voie

Résultat, les revenus dans la Silicon Valley sont en baisses. A part pour les 10% les plus riches. Et les 90 % qui forment le reste du panier se disent qu’il est peut-être temps de faire quelque chose. La voix collective s’est déjà fait entendre quand Google, Amazon ou encore Microsoft ont tenté de mettre la technologie au service des autorités, pour des drones ou la police de l’immigration.

Mais, la prochaine étape se rapproche. C’est Kickstarter qui a donné le coup d’envoi du mouvement mi-mars en fondant un syndicat. Sans doute le premier de la Silicon Valley. Et autant dire que celui-ci semble avoir envie d’essaimer ailleurs.

Nous sommes à un moment charnière pour la tech. Nous voulons établir la norme pour l’industrie entière. C’est le moment. Unissez-vous. Syndiquez-vous.

Affaire à suivre…

