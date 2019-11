L’accélération d’une Tesla Model 3 dépasse un cap symbolique

En 2011, Lamborghini levait le voile sur l’Aventador. La nouvelle supercar de la firme italienne avait de quoi faire tourner les têtes, avec son V12 de 700 chevaux propulsant la voiture à 100 km/h en l’espace de 2,9 secondes. Mais depuis près de 8 ans, le monde de l’automobile a bien évolué. Et depuis la dernière mise à jour que Tesla vient de déployer sur ses Model 3, la mythique Aventador pourrait se faire battre sur l’exercice du 0 à 100 km/h. Un symbole.

Une accélération majorée de 5 % sur la Model 3

Depuis la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre 2019, Tesla a proposé une mise à jour à ses Model 3. Parmi les nouveautés apportées par cette mise à jour surprise, l’amélioration de la gestion logicielle liée à la puissance des moteurs. Dans une note, Tesla indiquait que l’amélioration se mesurait à une hausse de 5 % de la puissance de la voiture, ce qui affecte bien évidemment les performances, dont l’accélération.

Dans une vidéo publiée par la chaîne Youtube DragTimes, le conducteur d’une Model 3 Performance a cherché à comparer la différence entre une Model 3 Performance sans mise à jour et avec mise à jour. La différence est bien visible, en tout cas sur le papier. Au départ, la Model 3 Performance pouvait effectuer un 0 à 96 km/h (0-60 miles) en l’espace de 3,2 secondes. Mais depuis, les exemplaires dotés de la mise à jour passent sous la barre des 3 secondes, à 2,9 secondes.

Il est donc aujourd’hui aussi rapide de passer la barre des 100 km/h avec une Model 3 Performance qu’avec une Lamborghini, alors que l’américaine coûte à peu près cinq fois moins cher que l’italienne… Bien que l’annonce de Tesla de cette mise à jour date d’il y a quelque temps déjà, nous n’avions pas encore les premières mesures. Et elles ont de quoi impressionner.

Une mise à jour encore en déploiement

La mise à jour de performance opérée par Tesla n’est pas encore terminée, et continue son déploiement. Forcément, chaque version ne pourra pas afficher les mêmes chiffres. La version Performance est la plus puissante des propositions de la Model 3. Pour rappel, la Model 3 Performance est aujourd’hui annoncée avec un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, pour une vitesse de pointe de 261 km/h. De son côté, la Model 3 sans double moteur propose un 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, et une vitesse de pointe de 225 km/h.

Petite astuce si vous souhaitez tenter d’accélérer l’arrivée de la mise à jour sur votre Model 3 : basculez votre réglage des paramètres de mise à jour vers « avancé ».