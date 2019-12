L’acteur d’Iron Man fait son retour dans une nouvelle série documentaire sur l’IA

Après onze ans passés à jouer Iron Man, Robert Downey Jr. a fait des adieux émouvants à son personnage cette année dans le cadre d’Avengers : Endgame. On en a toutefois probablement pas totalement fini avec lui et Marvel pourrait pourquoi pas décider de le ramener dans son univers étendu. L’acteur est toutefois en train de passer à autre chose et tout comme Tony Stark, son avenir ne sera pas sans lien avec la technologie.

Robert Downey Jr. vient de partager sur son compte Twitter la bande-annonce de sa nouvelle série documentaire qui sera diffusée sur YouTube Originals le 18 décembre prochain. Au cours de ces huit épisodes, il propose d’explorer la façon dont l’intelligence artificielle transforme profondément le monde et l’humanité.

Utiliser la robotique et l’IA pour nettoyer la planète en dix ans ?

Les scientifiques et les innovateurs seront bien sûr à l’honneur mais on verra aussi des gens ordinaires dont la vie pourrait être profondément modifiée par cette technologie. Le premier épisode suivra le co-fondateur de Soul Machines, Mark Sagar, ce spécialiste des effets spéciaux a remporté un Oscar pour son travail. Une autre partie sera consacrée à Tim Shaw, un ancien joueur de football américain, qui se bat contre une sclérose latérale amyotrophique. Il collabore actuellement avec des équipes de Google et espère parvenir à restaurer sa capacité à communiquer en testant le projet Euphonia. De nombreuses autres rencontres sont au menu de la série.

En juin dernier, l’acteur avait déjà fait part de sa confiance en la technologie pour résoudre les problèmes de la planète. Lors d’une conférence, il a en effet annoncé la création de la Footprint Coalition. L’objectif est pour le moins ambitieux : utiliser la robotique, l’intelligence artificielle pour nettoyer la Terre et inverser son empreinte carbone, en dix ans seulement.

Récemment, il y a environ six mois, j’étais à une table avec des gens très intelligents, impressionnants et experts sur leurs sujets, et on me déclara la chose suivante : ‘entre la robotique et les nanotechnologies, nous pouvons nettoyer significativement, si ce n’est complètement, la planète en dix ans. Et puisque je suis un enfant de 54 ans. J’ai répondu : ‘Faisons-le ! Engageons-nous dans un processus, formons une coalition.

Une tentative pour le moins ambitieuse et à laquelle l’intéressé ne croît pas vraiment, même s’il espère éveiller les consciences et pousser à l’action. Qui sait si la série documentaire ne fera pas, elle aussi, naître de nouvelles vocations chez les nombreux fans d’Iron Man.