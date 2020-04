L’application de contact-tracing de Google/Apple serait incompatible avec 2 milliards de téléphones

Le « contact-tracing » de Google/Apple pas pour tout le monde ?

Il y a quelques jours, les géants Apple et Google annonçaient coopérer pour la mise en place d’une technologie de « contact tracing ». Une application qui permettra le suivi numérique des individus ayant été à proximité de personnes contaminées. Rapidement, des API seront proposés sur les smartphones Android et iOS, et l’application fonctionnera via Bluetooth, ce dernier présentant des avantages en termes de « confidentialité et la sécurité des utilisateurs », par rapport à une localisation GPS.

Une application vouée à être installée sur un maximum de smartphones en circulation dans le monde, mais selon divers analystes, cette dernière ne sera pas compatible avec plusieurs centaines de millions de terminaux. En effet, le logiciel en préparation chez Google et Apple repose sur certaines puces sans-fil spécifiques, et certaines évolutions logicielles, qui sont absentes de certains terminaux un peu anciens et/ou d’entrée de gamme.

Un souci lié au Bluetooth et à l’OS

Selon Ben Wood, pour CSS Insight : « La limitation technologique réside dans le fait que certains téléphones utilisés ne disposent pas encore du Bluetooth nécessaire ou du dernier système d’exploitation. Si vous possédez un ancien appareil ou un feature phone, vous ne pourrez certainement pas profiter des avantages que cette application pourrait vous offrir. »

Avec la technologie mise en place par Google et Apple, les appareils communiqueront directement entre eux, sans passer par une requête sur un serveur intermédiaire. Les données de chaque individu, qui seront cryptées et anonymes, pourront ne pas être centralisées, mais cela nécessitera un smartphone compatible Bluetooth Low Energy (entre autres)..

Ainsi, au total, ce sont environ 2 milliards de personnes qui disposerait d’un smartphone incompatible avec cette technologie de « contact tracing » à venir. Selon Neil Shah, analyste à Counterpoint : « La plupart de ces utilisateurs, avec des appareils incompatibles, font partie des plus modestes, mais ce sont aussi souvent des séniors, soit ceux qui sont les plus vulnérables au virus.«