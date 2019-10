Le 21 octobre, un petit pas pour l’homme, un grand pas pour les femmes

Vous vous souvenez sans aucun doute de la polémique qui avait eu lieu il y a environ 6 mois. A l’époque, une sortie 100% féminine, une première dans l’histoire est prévue sur l’ISS. Mais, la NASA annule finalement la mission, mettant en avant un problème d’équipements. L’affaire avait fait un véritable tollé, et la NASA va enfin se rattraper. Rendez-vous le 21 octobre.

La date est fixée et l’on connaît même le nom des deux femmes qui devraient marquer l’histoire. Ce sont Christina Koch et Jessica Meir qui devraient inscrire à tout jamais leur nom dans le marbre de l’espace, en sortant ensemble de la Station spatiale internationale. L’annonce est tombée vendredi, quand la NASA a publié un visuel montrant les dix prochaines missions spatiales qui auront lieu dans les prochaines semaines. Des opérations qui auront notamment pour objectif de réaliser diverses réparations. La mission en question porte le numéro 59.

LIVE NOW: Experts provide updates about a series of complex spacewalks by @NASA_Astronauts during the next three months, a cadence that has not been experienced since assembly of the @Space_Station was completed in 2011. Tune in: https://t.co/mzKW5uDsTi. Ask ?s using #AskNASA pic.twitter.com/ny9TYLFN1N

— NASA (@NASA) October 4, 2019