Le 30 septembre, Google présentera le Pixel 5, un nouveau Chromecast et le successeur de Google Home

Il y a quelques semaines, Google a dévoilé le Pixel 4a, son nouveau smartphone abordable. La firme avait également mentionné le Pixel 5 ainsi qu’une version 5G du Pixel 4a, mais sans donner plus de détails. La bonne nouvelle, c’est que nous devrions en savoir plus sur ces deux smartphones à la fin du mois.

En effet, Google vient d’annoncer qu’il fera une présentation le 30 septembre. Et dans une invitation envoyée à la presse, la firme de Mountain View précise même qu’il en dira plus au sujet du nouveau Chromecast, de sa nouvelle enceinte connectée et de ses nouveaux smartphones Pixel.

Get your popcorn ready for #LaunchNightIn.

Click below to know when to tune in. 👇 pic.twitter.com/RpKOinCDHj — Made by Google (@madebygoogle) September 14, 2020

A priori, les nouveaux smartphones Pixel évoqués par Google sont le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. Cependant, il y a quelques jours, des rumeurs ont suggéré que Google pourrait aussi présenter un smartphone baptisé Pixel 5s. Si cela est vrai, il pourrait s’agir d’une version améliorée du Pixel 5 qui pourrait utiliser un meilleur processeur ou bien proposer une meilleure connectivité à la 5G.

De nombreuses rumeurs circulent déjà à propos du Pixel 5. Et certaines de ces rumeurs indiquent que Google pourrait proposer ce smartphone à un prix plus raisonnable que ceux des autres smartphones premium. Cependant, la firme de Mountain View ferait l’impasse sur le processeur Snapdragon 865 et utiliserait un composant moins coûteux. Néanmoins, comme il a l’habitude de le faire, Google pourrait compenser les lacunes au niveau du hardware avec des optimisations logicielles et avec l’IA.

Le nouveau Chromecast pourrait être une clé sous Android TV

Des fuites concernant le nouveau Chromecast circulent aussi sur la toile. D’après celles-ci le nom de code de ce nouveau produit serait Sabrina, et Google pourrait appeler celui-ci « Chromecast with Android TV ». En effet, d’après des rendus qui ont fuité, il s’agirait d’une clé HDMI qui utilise le système d’exploitation Android TV et qui serait accompagné d’une télécommande (avec un bouton pour invoquer Google Assistant).

Ainsi, avec cette clé, les écrans deviendraient de vraies Smart TV sous Android TV et il ne serait plus indispensable d’utiliser un smartphone pour regarder du contenu. Ce produit pourrait être très similaire à la clé Mi TV Stick de Xiaomi, que la marque chinoise a lancé récemment.

La nouvelle enceinte, quant à elle, devrait être le successeur du Google Home

Récemment, Google a mis fin aux ventes de son enceinte Google Home dans de nombreux pays. Et cela suggérait déjà que la firme s’apprête à lancer le produit qui succèdera à celle-ci. D’autre part, Google a déjà partagé une vidéo promotionnelle de cette nouvelle enceinte à quelques médias, mais sans donner de détails concernant les fonctionnalités.

Sinon, pour rappel, Google a déjà lancé la première version stable d’Android 11, avec de nombreuses nouveautés aussi bien au niveau de l’interface que des API. Mais il est possible que la firme dévoile d’autres fonctionnalités qui seront exclusives à ses smartphones Pixel lors de la présentation du 30 septembre.