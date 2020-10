Le AirPower (encore) définitivement abandonné par Apple ?

Depuis 2017, le AirPower d’Apple fait parler de lui. La marque à la pomme a dévoilé le produit à l’occasion d’un de ses keynotes annuels sans donner de date de sortie pour autant. Image à l’appui, elle présentait un dispositif capable de recharger l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods en même temps —le tout sans fil, il suffisait de poser les appareils sur ce petit tapis au design épuré.

Sauf que le AirPower a connu bien des défis techniques au fil des années, au point qu’il n’a jamais été officialisé par Apple. Au fil des keynotes, on s’attendait à ce qu’il sorte sur le marché, sachant que le constructeur ne s’est jamais exprimé sur les avancées.

Des rumeurs ont laissé entendre qu’il faisait face à quelques difficultés techniques empêchant la charge de tous les appareils en même temps avant que l’abandon ne soit évoqué. La marque reconnaissait son échec en mars 2019. Puis les informations laissaient à penser qu’elle se penchait de nouveau sur la question et qu’elle ne semblait pas prête à abandonner.

Finalement, Apple laisserait bel et bien tomber le projet AirPower. Le leaker renommé Jon Prosser indique dans un tweet daté du 26 octobre : « Tous les prototypes/tests du AirPower ont été retirés du calendrier pour 2021. Des sources doutent qu’il soit repris un jour. Il semble qu’une fois de plus, AirPower soit mort ».

All AirPower prototyping / testing has been removed from the schedule for 2021.

Sources doubt that it’ll ever be picked back up again.

Seems like once again, AirPower is dead.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 26, 2020