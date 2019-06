Le Bitcoin en passe de franchir les 10 000$ dans les heures à venir ?

Ces derniers jours, les crypto-monnaies ont enregistré un beau rebond qui ont permis à plusieurs d’entre elles d’atteindre leur plus haut niveau sur 2019. C’est le cas par exemple du Bitcoin qui a flirté avec 9 400$ – un niveau qu’il n’avait plus revu depuis le mois de mai 2018. La célèbre devise électronique oscille depuis autour des 9 100 – 9 200$, mais certains analystes affirment qu’il pourrait grimper à plus de 10 000$ dans les heures à venir.

Un Bitcoin a gagné 20% en 5 jours

Ces derniers jours, le cours du Bitcoin a enregistré une forte hausse grâce à une série d’indicateurs et d’actualités qui ont donné confiance aux investisseurs. Comme nous l’avons déjà expliqué samedi, le projet de crypto-monnaie de Facebook fait beaucoup parler de lui, et le fait que des acteurs comme Visa, Mastercard ou PayPal – jusqu’à présent très critiques sur les devises électroniques – s’y intéressent est un point très positif. Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, est convaincu que la présentation officielle qui aura lieu mardi pourrait pousser le cours vers le haut, au delà des 10 000$ d’ici au 21 juin.

Crypto market rallying (again) ahead of Libra launch, marking a massive inflection point in global adoption of cryptocurrency. BTC > $10k by June 21st, marking start of Crypto Summer. — Jeremy Allaire (@jerallaire) June 15, 2019

Si le GlobalCoin de Facebook pourrait donc permettre de faciliter l’adoption des crypto-monnaies au plus grand nombre, cela devrait en parallèle permettre à des crypto-monnaies comme le Bitcoin de tirer leur épingle du jeu. En effet, la force de ce dernier est qu’il est décentralisé, et qu’il est anonyme (dans une certaine mesure). Ce ne sera évidemment pas le cas de la crypto-monnaie de Facebook, qui sera entièrement contrôlée par le réseau social.

1 million d’adresses actives

Au delà de la crypto-monnaie Facebook, il semblerait que marché devienne plus dynamique et que le marché semble à nouveau confiant dans le potentiel du Bitcoin. Par exemple, on a pu voir le nombre quotidien d’adresses Bitcoin actives exploser pour franchir le million sur la journée de vendredi – un chiffre qui n’avait plus été atteint depuis le 27 novembre 2017, au moment où le Bitcoin débutait son ascension vers les 20 000$ (décembre 2017). Dans le graphique ci-dessous, il est intéressant de voir la croissance constante de la courbe depuis le 1er janvier 2019.

Pour rappel, une adresse Bitcoin est en quelque sorte un RIB / IBAN pour un détenteur de crypto-monnaies. Il s’agit d’une suite de caractères (chiffres et lettres) qui permettent de servir de compte pour stocker ses crypto-monnaies. Pour assurer la sécurité de ses fonds, il est possible de s’appuyer sur des portefeuilles en ligne ou offline – à l’instar du dernier Ledger Nano X français.

La difficulté du minage en hausse

Alors qu’elle avait déjà atteint un sommet il y a deux semaines, la difficulté à miner du Bitcoin s’est encore quelque peu accrue ces derniers jours. Si la concurrence s’intensifie sur le marché entre les différents acteurs qui mettent à disposition du réseau leur puissance informatique, c’est parce qu’ils estiment que la rémunération (qui est actuellement de 12,5 Bitcoin par bloc miné) pourrait s’accroître si celle-ci est convertie en devise fiduciaire. Du fait que leurs coûts (matériel, électricité) sont en devises fiduciaires (USD, EUR…), la valeur de la rémunération dans ces devises est hautement importante pour leur activité.

Si le scénario d’un Bitcoin à 10 000$ est sur toutes les lèvres, le marché des crypto-monnaies s’est montré extrêmement volatil ces dernières semaines, et nous ne sommes donc pas à l’abri de voir une petite correction pour le Bitcoin. Il faut donc toujours prendre toutes les informations avec des pincettes, et rester très raisonnable dans ses investissements.