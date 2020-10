Sur PayPal, il sera bientôt possible d’acheter des crypto-monnaies

C’est un pas de géant qui vient d’être fait dans la démocratisation des crypto-monnaies aux yeux du grand public. PayPal, qui compte 346 millions de comptes actifs dans le monde, a annoncé qu’il sera désormais possible d’acheter, vendre et conserver de la monnaie électronique sur son réseau. La mesure concerne le Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin.

Concrètement, les clients américains de la compagnie pourront accéder à cette nouveauté « dans les semaines à venir ». Ce service devrait ensuite être accessible dans d’autres pays au courant du premier semestre 2021.

Investir dans le Bitcoin de manière simplifiée

Les utilisateurs pourront aussi utiliser leurs cryptos pour effectuer des achats chez les 26 millions de marchands partenaires de la plateforme à partir de 2021. Dans ce cadre, PayPal réglera ces derniers en monnaie fiduciaire en effectuant une conversion au préalable.

Avec cette initiative, la compagnie souhaite jouer un rôle d’accélérateur dans l’utilisation mondiale des crypto-monnaies. Cité par Reuters, son président Dan Schulman précise : « Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle ».

Le fait que PayPal, un des plus importants services de paiement en ligne, franchisse le pas est en effet un vrai signal. Les consommateurs ont ainsi désormais accès à un système simplifié qui leur permettra d’investir et de détenir du Bitcoin sur la durée. Son concurrent Square le devance toutefois de quelques mois.

Pour rappel, la rumeur d’une conversion de l’entreprise aux crypto-monnaies court depuis déjà quelques mois. Dans un déclaration diffusée en juillet dernier, la firme indiquait ainsi avoir pris « des mesures très concrètes » pour « développer ses capacités » dans le domaine des crypto-actifs.

Parallèlement, PayPal avait même diffusé des annonces de recrutement pour des postes spécialisés dans la technologie blockchain et liés aux crypto-monnaies. Finalement, l’entreprise ne va pas développer de technologie propre pour cette fonctionnalité mais elle va recourir aux services de la société Paxos Trust Company, comme le fait déjà Revolut.