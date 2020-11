Le boom de la visioconférence amplifierait le recours à la chirurgie esthétique

Avec les mesures de confinement et le boom du télétravail, nous utilisons de plus en plus des outils de vidéoconférence pour communiquer. Comme souvent en pareil cas, ces nouvelles pratiques génèrent des conséquences que l’on n’avait pas forcément anticipé. Des chercheurs américains parlent de « Zoom Dysmophia » pour qualifier le complexe qui naît chez les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de l’image physique qu’ils renvoient à l’écran.

Une tendance déjà observée avec les filtres Snapchat

Cela aurait même tendance à inciter certains à avoir recours à la chirurgie esthétique. Dans un article publié dans la revue Facial Plastic Surgery & Aesthetic Medicine, les auteurs ont ainsi relevé une augmentation du nombre de personnes qui veulent traiter des problèmes de peau. Dans les recherches Google, les termes acné et perte de cheveux rencontrent ainsi un succès inattendu. De manière un peu moins surprenante, cette hausse des requêtes concerne aussi les problèmes d’anxiété ou de dépression générés par la crise sanitaire.

Selon les chercheurs, il est assez logique que les gens fassent davantage attention à leur physique dans la mesure où les appels vidéos nous rendent plus conscients de notre apparence. « À la fin de la journée, nous voulons tous ressembler à la meilleure version de nous-mêmes », souligne Arianne Shadi Kourosh du Massachusetts General Hospital.

Par le passé, la culture du selfie avait aussi été mise en cause comme un élément de détérioration de l’image de soi. Un rapport rendu public par le South China Morning Post a notamment mis en lumière cette tendance qui consiste à se faire opérer pour ressembler à des selfies retouchés. L’idée est d’avoir un nez plus fin, ou un visage plus symétrique. Cela inciterait donc de nombreux jeunes à se faire opérer à tel point que le marché de la chirurgie esthétique aurait dépassé les 70 milliards de dollars de recette l’an dernier en Chine.