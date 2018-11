Le ciblage publicitaire très particulier proposé sur Facebook

Un système de « target » qui pose problème

C’est une nouvelle affaire qui tombe mal pour Facebook. On commencerait presque à croire, malgré les (très légères) amendes, que le réseau social de Mark Zuckerberg n’a pas retenu les leçons de l’affaire Cambridge Analytica.

Le site américain The Intercept dévoile ainsi que le réseau social classe ses utilisateurs d’une façon très poussée. Ce n’est rien de nouveau bien sûr, les publicitaires raffolent des profils très précis afin de toucher spécifiquement le public qu’ils souhaitent. Et ce même si Facebook est déjà l’annonceur politique le plus important de son propre réseau. Très bien si vous aimez le football, les chevaux ou faire du shopping le dimanche matin dans les marchés bios. Un peu moins si la catégorie dans laquelle on vous classe est de croire à la théorie (complètement dingue) du « génocide blanc », l’équivalent de ce que nous nommerions en France le « grand remplacement ».

C’est pourtant ce qu’on découvert les journalistes, une catégorie désignée comme : « des personnes ayant exprimé un intérêt ou liké des pages relatives aux théories conspirationnistes du génocide blanc », dans laquelle étaient rangés 168.000 profils.

Le très mauvais contexte pour Facebook

Bon, il faut être honnête. Savoir qu’un réseau social classe les internautes selon leur croyance en une théorie du complot est une mauvaise nouvelle n’importe quand. Mais le phénomène s’accentue avec le contexte. Le 27 octobre dernier, un massacre a été fait à Pittsburgh, par un homme qui pensait que les juifs travaillaient justement à ce « génocide blanc ».

Bien sûr, Facebook , n’est pas le réseau favori de ces fanatiques. Il s’agissait de Gab qui a désormais été forcé de fermer. Mais l’existence même de cette catégorie montre que Facebook sait qu’ils sont là. Le réseau social aurait rapidement fait le ménage après les avertissements des journalistes. Promis on ne les y reprendra plus…

Seul souci, en 2017, ProPublica avait déjà repéré des catégories comme « comment brûler les juifs » ou « pourquoi les juifs ruinent le monde ». Le réseau social a aussi été accusé de permettre la discrimination.

