Le confinement aurait particulièrement bénéficié à Apple TV+

La pandémie de coronavirus, et les mesures de confinement décidées un peu partout dans le monde, ont renforcé le poids des différentes plateformes de streaming. C’est particulièrement le cas aux États-Unis où on estime que l’utilisateur moyen visionne en effet huit heures de programmes par jour. Parmi les clients de ces services, le recours au binge-watching a aussi tendance à s’accentuer.

Dans ce contexte porteur, les géants du secteur tirent logiquement leur épingle du jeu. C’est par exemple le cas de Netflix qui a annoncé un premier trimestre record avec 15,8 millions de nouveaux abonnés.

Apple multiplie les accords avec des grands noms du cinéma

De son côté, Apple TV+ s’en sort aussi très bien selon un rapport de Parrot Analytics. La société établit un indicateur qui permet de mesurer la demande globale pour les programmes des plateformes. Il apparaît que ce dernier est en hausse de quasiment 9 % pour le service de la firme de Cupertino durant le mois de mars, c’est largement plus que tous ses concurrents. Pour Netflix, l’augmentation est par exemple de 2,3 %.

Les spectateurs semblent donc friands des contenus d’Apple TV+. Le public apprécie tout particulièrement The Morning Show avec Jennifer Aniston et Steve Carell ou encore See avec Jason Momoa. Apple a également noué des partenariats avec des très grands noms comme Steven Spielberg, Alfonso Cuarón et les studios A24, de quoi attirer un public un peu plus cinéphile.

La semaine dernière, Ridley Scott a aussi signé un accord avec le service via sa société Scott Free Productions. Il prévoit la production de contenus exclusifs. On a aussi appris que la réalisatrice et productrice Sofia Coppola est en train d’adapter le roman The Custom of the Country en série pour la plateforme.

Apple TV+ devrait donc continuer de faire grossir son catalogue très solide mais pour l’heure assez peu étoffé.