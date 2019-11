Le Congrès américain s’apprête à frapper fort contre les appels publicitaires automatisés

Qui n’a jamais été dérangé par le spam téléphonique ? Ces appels répétés pour vous vendre des produits dont vous n’avez pas besoin, et qui s’avèrent parfois de vraies arnaques, sont parmi les pires cauchemars des abonnés. Les parlementaires américains ont décidé de prendre le problème à bras le corps. Une fois n’est pas coutume, des élus de la Chambre des représentants tenue par les démocrates et du Sénat à majorité républicaine, sont sur le point de parvenir à un compromis législatif visant à lutter contre les appels automatisés.

Le député démocrate Frank Pallone a expliqué à Techcrunch comment allait fonctionner ce nouveau texte : « Notre accord obligera les opérateurs téléphoniques à vérifier les appels et à bloquer les appels automatisés de manière cohérente et transparente, le tout sans frais supplémentaires pour les consommateurs. Il donne également à la FCC (L’agence en charge de la régulation des télécommunications Ndlr) et aux forces de l’ordre la possibilité de s’attaquer rapidement aux fraudeurs. »

La France a son propre système mais il manque d’efficacité

Ce texte, qui devrait porter un coup dur aux bots, doit être officialisé dans les prochains jours avant un possible vote d’ici à la fin de la mandature. Côté français, le gouvernement a tenté en juin 2016 de protéger les consommateurs contre le spam téléphonique. Le dispositif Bloctel permet de s’inscrire sur une liste de personnes s’opposant au démarchage sur leur téléphone portable ou fixe. Son efficacité a cependant été remise en cause par des associations de consommateurs comme l’UFC-Que choisir.

Les fabricants de téléphone ne sont également pas en reste. Google utilise par exemple son IA Screencall pour lutter contre ces pratiques abusives. Apple a de son côté mis en place « Silence unknown callers », une fonctionnalité d’iOS 13, qui permet d’éviter les spams. Enfin, Panasonic affirme avoir conçu un téléphone fixe capable de bloquer 95 % des appels indésirables.