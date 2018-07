Le grand nettoyage de Twitter fait perdre beaucoup de followers aux stars

Les Twittos populaires voient leur nombre de followers diminuer considérablement après la suppression des comptes jugés suspects ou frauduleux.

Le grand nettoyage…

Jack Dorsey, PDG et co-fondateur de Twitter, a perdu plus de 200 000 followers ce jeudi, ramenant son total à 4 millions. Cette baisse significative résulte de la « purge » lancée par la société dans l’optique de supprimer les comptes suspects et/ou inactifs.

Nous vous mettions en garde dès avant-hier ! Le mouvement de « purge » est lancé !

Le compte officiel de Twitter lui-même à été l’une des plus grandes victimes de la purge, avec une chute de plus de 10 millions d’utilisateurs. Le nombre d’abonnés @Twitter à chuté d’environ 12%, ramenant son total à 55 millions d’utilisateurs (au 13 juillet à 10h heure de Paris).

Un moteur de transparence ?

La plupart des utilisateurs ne verront pas une diminution comme celle dont a été victime Dorsey. Dans une annonce mercredi, Vijaya Gadde, responsable des services juridiques, de la politique, de la confiance et de la sécurité sur Twitter a déclaré que « l’utilisateur moyen perdrait quatre followers ou moins. » Cette annonce s’inscrivait dans le cadre d’une initiative visant à nettoyer la plate-forme des bots ou autres comptes suspects et de ses avantages comme « l’exactitude et la transparence qui font de Twitter un service plus fiable pour les conversations publiques. »

Précision : les comptes verrouillés qui n’ont pas réinitialisé leur mot de passe depuis plus d’un mois ne sont pas inclus dans les utilisateurs actifs.

Cette campagne a vu le jour suite aux plaintes d’Unilever . Le géant des biens de grande consommation a déclaré le mois dernier qu’il ne travaillerait plus avec les « influenceurs » qui achètent des fans pour gonfler artificiellement leur audience sur les médias sociaux.

Les faux utilisateurs sont un casse-tête pour l’industrie de la publicité. Les campagnes publicitaires et les budgets sont tronqués si le nombre de suiveurs actifs diverge de ceux inactifs. Les annonceurs dépensent donc inutilement leurs budgets pour atteindre des cibles qui n’existent finalement pas.

Des stars américaines en ont aussi fait les frais. Donald Trump a perdu plus de 400 000 followers, son prédécesseur Barack Obama a lui perdu plus de 1,6 million d’abonnés. Derniers exemples, Justin Bieber a perdu environ 2,7 millions d’abonnés, Rihanna en a quant à elle perdu 605.000.