Le logiciel magique Shazam débarque (enfin !) sur votre ordinateur

Il y a quelques années déjà que le logiciel de reconnaissance musical est tombé dans l’escarcelle du géant Apple. Rappelons que cette application « magique » est disponible depuis 2008, et qu’elle permet de reconnaître un morceau musical en quelques secondes. Aujourd’hui, l’application fait le plein de nouveautés.

Shazam aussi sur nos ordinateurs

En effet, non seulement Shazam profite d’une toute nouvelle mise à jour sur iOS, apportant notamment un tout nouveau design et la possibilité de shazamer des chansons tout en étant hors connexion, mais le logiciel est également disponible… sur le web ! A l’heure actuelle, il s’agit encore d’une version beta, mais le tout permet de reconnaître aisément cette chanson qui est en train d’être diffusée par les haut-parleurs de votre ordinateur ou par un autre mode de diffusion.

A noter toutefois que, pour le moment, l’application web Shazam ne fonctionne que via Safari, Chrome et Firefox, et qui plus est depuis un ordinateur sous macOS ou Chrome OS. Pas de chance donc pour tous les utilisateurs d’un ordinateur sous Windows qui ne sont (pour l’heure en tout cas) pas concernés.

Pour commencer à utiliser Shazam depuis votre ordinateur, il faut vous rendre à cette adresse. Le système nécessite évidemment d’utiliser le micro de votre ordinateur, qui se chargera d’écouter la musique actuellement diffusée autour de vous.

Rappelons qu’avec iOS 14 il y a quelques semaines, Shazam héritait d’une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante. En effet, une nouvelle fonction Music Recognition permet à l’application de reconnaître désormais les morceaux musicaux qui sont joués au sein même d’une application, y compris lorsque l’on utilise un casque audio.