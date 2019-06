Shazam peut identifier de la musique dans toutes les applications… sur Android seulement

Shazam plus complet que jamais (sur Android)

Il y a quelques mois, la commission européenne donnait son feu vert pour le rachat de Shazam de la part d’Apple. Selon cette même commission, l’acquisition par Apple n’allait pas réduire la concurrence sur le marché de la diffusion numérique de musique en continu. Aujourd’hui, ce même Shazam profite d’une toute nouvelle fonctionnalité, particulièrement pratique… et réservée (pour l’heure) à l’écosystème Android.

Ainsi, la toute dernière version de l’application muscale dispsoe d’une toute nouvelle fonction « Pop-Up ». Cette dernière permet d’afficher une bulle flottante à l’écran du smartphone, qui va venir se greffer au-dessus de n’importe quelle application. De cette manière, Shazam sera en mesure de « shazamer » n’importe quelle source audio diffusée dans une application, sans avoir à basculer sur l’application Shazam.

Aucun souci donc pour identifier cette chanson diffusée dans un épisode de votre série préférée sur Netflix, ou même dans une vidéo YouTube. Pour activer cette fonctionnalité, il faut disposer de la toute dernière version de Shazam, se rendre dans les paramètres de l’application, et activer l’option « Pop-Up Shazam« .

Une identification simplifiée

L’autre bonne nouvelle, c’est que l’application va identifier le morceau en cours de diffusion sans avoir besoin « d’entendre » la musique en question. L’écoute a en effet lieu directement au niveau du bus audio du smartphone, et non via le micro du terminal. De cette manière, Shazam peut reconnaître une musique même lorsque vous écoutez cette dernière à travers des écouteurs. Les chanteurs en herbe peuvent même profiter d’une fonction karaoké, puisque l’application affiche également les paroles de la chanson fraîchement identifiée.

Soulignons que cette nouvelle fonction Pop-Up Shazam n’est disponible que pour Android. En effet, iOS ne permet pas de profiter du système de surimpression d’applications, mais cela n’a pas empêché Apple (qui détient désormais Shazam) de permettre le développement de cette fonction particulièrement pratique, et réservée aux détenteurs de smartphones Google donc.