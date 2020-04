Le mode « Guépard » arrive sur les Tesla Model S… et ça décoiffe !

Ce qu’il y a de bien avec Tesla, c’est qu’on ne s’ennuie jamais, même en période de confinement, car, comme nous l’avons vu récemment, les ingénieurs continuent à travailler. Et comme la conception des voitures permet de pousser des mises à jour à distance via leur connexion à internet permanente, les clients reçoivent régulièrement des améliorations, y compris pendant une crise qui paralyse le monde entier.

Cette nouvelle upgrade concerne pour le moment exclusivement les Model S (et probablement X), et elle se matérialise donc chez les clients par trois nouveautés : un nouveau Launch Mode, un player intégré des vidéos enregistrées par les caméras de la voiture, et enfin le fameux « Cheetah Mode » ou Mode « Guépard » qui abaisse la caisse de la voiture sur l’avant de 15 centimètres pour optimiser la motricité lors des accélérations.

Ce que l’on ne savait pas, et cela fait partie des petites (bonnes) surprises que Tesla réserve régulièrement à ses clients, c’est que le Cheetah Mode ne joue pas uniquement sur le châssis de la voiture rendu possible par les suspensions pneumatiques à débattement variable, mais vient avec une augmentation de puissance substantielle de 46 chevaux, permettant à la voiture déjà richement dotée en cavalerie, d’atteindre temporairement une pointe 823 chevaux quand ce mode est activé, le temps d’une accélération.

Mode Cheetah : avant surbaissé et 46 chevaux supplémentaires pour la Model S

Il y a plusieurs mois, Elon Musk avait annoncé une augmentation significative de la puissance de la Model S. Enfin, il semble que la mise à jour « Cheetah » soit le coup de pouce promis depuis longtemps, en attendant une hypothétique version Plaid encore plus performante, prévue pour cet été.

Mais ces surplus de puissance ne sont pas sans conséquence sur la gestion des batteries, et plus précisément sur leur échauffement. On sait qu’en mode Ludicrous, la Model S n’était pas capable de renouveler de fortes accélérations de façon répétée, et que ce mode était en quelque sorte « à usage unique », la performance se dégradant ensuite très rapidement en raison d’une surchauffe des batteries, qui se mettaient automatiquement en mode sécurité. Tesla a également travaillé sur le sujet pour régler la question, en appliquant à cette nouvelle version de son logiciel de gestion de batterie le même programme que celui de la Model 3, plus avancée sur ce point, puisque sa capacité de performance est illimitée et sans dégradation. La nouvelle mise à jour a donc également augmenté la limite thermique de la batterie, permettant des performances constantes. Cela signifie que vous pouvez effectuer en continu plusieurs accélérations départ arrêté en mode dragster sans vous soucier de la surchauffe de la batterie.

Une amélioration qui – d’après les premiers essais effectués – se voit surtout lors des tests d’accélération longue distance, à savoir 400 mètres et plus, et aussi dans les reprises à haute vitesse, qui étaient jusqu’à présent le point faible de la Model s.