Nouvelle version de Model S, nouveau « Launch Mode », nouvelle application de caméra… Pendant le confinement Tesla continue à innover

Malgré quelques polémiques, Tesla n’a pas complètement arrêté sa production. D’une part parce-que la marque américaine a converti temporairement l’une de ses chaines de production pour fabriquer des respirateurs artificiels, d’autre part parce-que si certains ateliers sont à l’arrêt, les services de développement informatique sont eux encore actifs et travaillent sans relâche sur l’amélioration des services présents sur les voitures.

Ainsi, Tesla vient de lâcher – directement ou suite à des fuites – des informations autour de trois nouveautés qui viendront à terme compléter la gamme ou améliorer les caractéristiques de ses différents modèles, à savoir un nouveau « Launch Mode », une nouvelle application de caméra et enfin quelques modifications sur la future version « Plaid » ultra-performante de la Model S.

Une version « Plaid » de la Model S simplifiée

Un pas en avant, deux pas en arrière ? Suite à la performance réalisée par la Porsche Taycan sur le circuit du Nürburgring en septembre 2019, Elon Musk avait vu rouge, dépêchant en urgence sur le même circuit une équipe de développement dévoilant une version « piste » survitaminée de la Tesla Model S nommée « Plaid » censée faire tomber le chrono de Porsche. L’expérience semble avoir fait pschit, et à part quelques déclarations invérifiables de Musk (et de ses fans) sur cette tentative qui ressemble à flop, nous n’avions plus aucune nouvelle de la Tesla Model S Plaid, qui visiblement a eu du mal à boucler un tour officiel avec un chrono homologué.

Ce qui n’a pas empêché que le développement de cette version ultra-performante se poursuive, avec un objectif affiché de lancement en juillet prochain (date annoncée avant la crise du coronavirus). Cependant, dans un tweet sans plus d’explications, Elon Musk vient d’indiquer que « la version Plaid allait être simplifiée car elle devenait trop complexe ». Rappelons que la version Plaid est une nouvelle déclinaison de Model S avec trois moteurs (contre deux actuellement), censés apporter encore davantage de puissance. C’est d’ailleurs cette configuration qui équipera la version la plus puissante du futur Roadster 2.

La mise au point est-elle trop difficile, s’agit-il d’un problème de poids ou d’espace disponible ? On n’en saura pas plus pour le moment, mais il n’en reste pas moins qu’après l’échec du Ring, cette nouvelle reculade parait pour le moins étonnante.

Launch Mode, ou comment améliorer encore l’accélération des Tesla Model S et X

Quand on veut optimiser les performances d’une voiture à l’accélération départ arrêté, il existe deux moyens pour y parvenir : augmenter le couple (la puissance instantanée à bas régime) et/ou améliorer l’adhérence et donc les transmissions au sol pour pouvoir passer la puissance avec le moins de déperdition possible.

On sait que les Tesla, dans leur version la plus performante, sont capables d’accélérations monstrueuses, mais le constructeur américain est en train de développer une fonctionnalité qui devrait encore optimiser celles-ci en jouant sur le comportement dynamique du châssis en temps réel lorsque le conducteur enfonce l’accélérateur. Ce nouveau Launch Mode vise à améliorer la traction lors d’une forte accélération départ arrêté en modifiant sa position grâce au système de suspension adaptative de la voiture, une fonction disponible uniquement sur les modèles S et X. Selon les notes de mise à jour récupérées par un hacker, cette fonction « fournit une accélération optimale pour la conduite en circuit fermé et les surfaces offrant une bonne traction. Veuillez régler la suspension sur BASSE avant le lancement ».

Pour faire simple, l’on sait que lorsqu’un véhicule est en accélération, le transfert de masse se fait vers l’arrière de celui-ci, la voiture se cabre, délestant et allégeant le train avant, qui de fait perd une partie de son adhérence et de la motricité. En jouant sur les suspensions actives lors de l’accélération, ce nouveau mode va abaisser l’avant de la voiture afin d’éviter ce comportement, ce qui aura pour effet que le châssis de la voiture reste incliné vers l’avant quelque soit la puissance du démarrage, favorisant ainsi une meilleure traction. L’effet sera aussi d’ordre aérodynamique : comme l’avant de la voiture est plus bas, moins d’air passera sous le véhicule. Cela diminue la traînée du véhicule, ce qui entraîne une accélération plus rapide et une meilleure tenue de route. Alors que l’arrière de la voiture reste dans une position légèrement plus haute, il permet à l’air emprisonné sous la voiture de s’échapper plus vite, plaquant celle-ci au sol. Une méthode connue des ingénieurs de course (F1) et de dragsters…

Les enregistrements des caméras de bord enfin visibles sur l’écran de la voiture

Tesla a introduit fin 2018 et au printemps 2019 deux modes d’utilisation des caméras intégrées dans ses voitures : Dashcam (caméra de bord), qui utilise les caméras pour filmer et enregistrer en permanence ce que voit la voiture devant, derrière et sur ses côtés quand elle est en mouvement, et Sentry (sentinelle) qui fait la même chose lorsque la voiture est stationnée.

Des fonctionnalités utiles et pratiques mais dont l’usage n’a jamais été très aisé puisqu’il nécessite de retirer la clé USB dédiée à ces enregistrements de la voiture afin d’en lire le contenu sur un PC, contenu classé par dossiers et fichiers aux noms abscons rendant la tâche tellement fastidieuse que nombre d’utilisateurs ont fini par s’en détourner. Il est étonnant qu’une firme aussi avancée technologiquement que Tesla n’ait encore jamais proposé une fonctionnalité permettant d’accéder aux vidéos directement dans l’application mobile, ou, au pire, directement sur l’écran de la voiture.

C’est cette dernière option qui semble pour le moment privilégiée, dans une mise à jour qui pourrait prochainement être déployée.

Le 3 avril, Tesla a rendu cette nouvelle fonctionnalité de lecture de Dashcam disponible pour les membres du programme d’accès anticipé Early Access Program, une sélection de propriétaires de Tesla officiant comme beta-testeurs. On en sait donc un peu plus grâce à leurs premiers retours sur cette nouvelle fonctionnalité, qui permet donc d’accéder directement à la lecture des vidéos enregistrées sur l’écran de la voiture. Ce nouveau player vidéo permet aux conducteurs de visionner des vidéos de conduite enregistrées en mode Sentry ou captées par les caméras embarquées du véhicule sous quatre angles différents. Pour visualiser différents angles, il suffit de toucher l’une des perspectives de caméra disponibles à chaque coin de l’écran du tableau de bord tout en utilisant le lecteur vidéo. Les quatre angles de caméra enregistrés sont lisibles en temps réel de manière synchronisée, donnant au spectateur une vue complète à 360 degrés de ce qui entoure son véhicule à tout moment.

Tesla did a great job on the video browser for the sentry/dashcam clips. Really like the UI. You get to see all 4 recorded cams in real time and select which one is maximized. pic.twitter.com/sdzDThaodV — green (@greentheonly) April 4, 2020

Évidemment, comme pour tout autre programme vidéo disponible sur Tesla (on pense à Netflix et YouTube), le véhicule doit être stationné en mode Parking pour pouvoir accéder au lecteur, via une icône de caméra qui sera disponible sur l’écran du tableau de bord. En touchant l’icône, le lecteur démarre et affiche une liste de séquences en mode Sentry et de clips Dashcam.

On ignore quand cette nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tous les propriétaires de Tesla, mais il est clair qu’elle est très attendue et qu’elle leur rendra la vie beaucoup plus facile en cas d’accrochage, de litige routier ou d’acte de vandalisme en stationnement.