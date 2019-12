Le nouveau Monopoly vous promet des heures de disputes pour Noël

On le sait, les périodes des fêtes de fin d’année sont souvent l’occasion d’offrir des jeux de société et de longues parties en famille. Or, en dehors de l’actualité ou de la politique, une bonne partie de Monopoly fait partie des sujets qui peuvent rapidement provoquer une dispute autour de la table du salon. Hasbro n’hésite pas à sortir régulièrement des nouvelles éditions, de Stranger Things à Fortnite en passant par l’édition pour les tricheurs, pour ceux qui n’ont peur de rien. Mais, la nouvelle version risque bien de rebattre les cartes. On vous présente « Monopoly Longest Game Ever » (la plus longue partie qui soit).

Quand le Monopoly devient un jeu de patience

Hasbro veut vendre toujours plus et pour cela il faut continuer à se renouveler. Cette dernière édition en rajoute toutefois sur ce que beaucoup considèrent comme un problème : les parties sont parfois trop longues. Avec « Monopoly Longest Game Ever », il faudra s’armer de patience. En effet, le tableau connaît une petite révolution. Là où il y a normalement 28 terrains à acheter, on en trouve désormais 66 : 48 rues, 12 gares et 6 compagnies d’eau ou d’électricité. Un plateau démultiplié que vous devrez posséder dans sa totalité si vous voulez remporter la partie. De quoi donner tout son sens au terme de « monopole ».

Pour ne rien arranger, vous ne pouvez pas non plus gagner en menant à la banqueroute les autres joueurs. Cette règle a en effet été supprimée par Hasbro. Uniquement disponible sur Amazon, cette édition très particulière du Monopoly n’est toutefois déjà plus en vente. Il va falloir attendre quelques mois de plus avant de pouvoir mettre la main dessus. Bien sûr, vous pouvez toujours essayer de trouver un ami qui a pu en faire l’acquisition, mais il faudra attendre qu’il finisse sa partie…