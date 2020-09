Le prochain MacBook utilisera-t-il (presque) le même processeur que l’iPhone 12 ?

Cette année est très importante pour Apple. Normalement, les iPhone que la firme lancera dans quelques semaines seront les ses premiers smartphones 5G. Et pour les Macs, Apple a enfin décidé de se séparer petit à petit des processeurs Intel. Lors de la conférence WWDC, la firme de Cupertino a annoncé la transition des processeurs Intel vers ses propres processeurs basés sur les technologies d’Arm, les « Apple Silicon ». Et normalement, les premiers ordinateurs utilisant ce nouveau type de processeur sortiront avant la fin de l’année.

En attendant, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur la toile concernant les prochains ordinateurs d’Apple. Et parmi les nouvelles rumeurs, il y en a une indiquant que l’un des nouveaux MacBook utiliserait un processeur A14X, soit presque le même processeur que celui qui sera utilisé par le futur iPhone 12. Cette information provient d’un article publié cette semaine par nos confrères de BGR, qui relaient le média « The China Times ».

Une version améliorée du processeur de l’iPhone 12 sur un MacBook ?

Cet article évoque un ordinateur portable qui ne serait ni un MacBook Pro, ni un MacBook Air, ni un iMac, mais une machine avec un écran de 12 pouces qui utiliserait le processeur A14 X, une variante du A14 Bionic qui devrait être utilisé par l’iPhone 12. C’est le type de variante que l’on trouve généralement sur les iPad Pro. En plus de ce processeur qui est presque le même que celui des prochains iPhone, l’ordinateur aurait aussi la particularité d’être très fin et très léger, pesant moins d’un kilogramme. Et côté autonomie, celui-ci aurait une batterie qui peut durer 15 à 20 heures.

Apple Silicon : vers des machines plus performantes, mais aussi plus d’autonomie ?

Pour rappel, si Apple a décidé de basculer vers les processeurs Apple Silicon, c’est afin de développer des ordinateurs plus performants, mais également pour prolonger l’autonomie des machines qu’il proposera à ses clients. Certaines rumeurs suggèrent aussi que l’utilisation de ces processeurs pourrait permettre à la firme de Cupertino de faire baisser les coûts et peut-être aussi les prix de ses ordinateurs.

Côté logiciel, le fait qu’Apple utilise ses propres processeurs sur ses ordinateurs signifie également que désormais, il y a une architecture commune entre les MacBook, les iPhone et les iPad. Et cela devrait permettre à l’entreprise de proposer de nouvelles expériences sur ses systèmes d’exploitation. Par exemple, grâce aux Apple Silicon, il sera possible de lancer des applications iOS comme s’il s’agissait d’applications natives sur les MacBook.

Un kit de développement avec un processeur A12Z est déjà disponible

Sinon, on notera que le fait qu’Apple propose des ordinateurs avec une variante du processeur A14 de l’iPhone serait tout à fait logique. En effet, le kit de développement que la firme de Cupertino propose aux développeurs pour qu’ils commencent à s’adapter à cette transition est un petit ordinateur qui utilise un processeur A12Z. Il s’agit d’une variante d’un processeur d’iPhone qui est également utilisé par des modèles d’iPad Pro.

Et bien que ce kit de développement ne reflète pas encore les performances des MacBook qu’Apple sortira plus tard, celui-ci a déjà impressionné les médias grâce à des scores de benchmark. De ce fait, on a des raisons d’être enthousiastes en attendant la sortie des premiers ordinateurs avec des processeurs Apple Silicon.