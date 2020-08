Le report d’Halo Infinite pourrait avoir des conséquences sur les autres jeux Xbox

La journée d’hier fut plutôt chargée pour Microsoft et les équipes de Xbox. Malheureusement, tout n’était pas très bon. Outre le lancement de la béta du XCloud (qui sera lancé en version définitive dès le 15 septembre), Microsoft a également confirmé que la Xbox Series X arrivera pour le mois de novembre 2020. Mais du côté des jeux, cela n’est pas aussi positif, puisque les développeurs de 343 Industries ont officialisé le report d’Halo Infinite, à savoir le gros jeu de lancement qui avait pour rôle d’accompagner la sortie de la console et de faire une véritable démonstration technique pour nous montrer les possibilités de la next-gen.

En plus de ce premier coup dur, il se pourrait que le report d’Halo puisse être le premier événement d’une succession de retard des exclusivités Xbox sur next-gen.

Les exclusivités Xbox en retard ?

C’est une nouvelle fois sur les fameux forums de Reset Era avec l’insider très bien renseigné Shinobi602 qu’une mauvaise nouvelle commence à se profiler à l’horizon. En effet, selon ce dernier, le report d’Halo Infinite pourrait être le début d’une réaction en chaîne inquiétante pour Microsoft avec le retard d’autres jeux des Xbox Game Studios qui développent des exclusivités Microsoft (Xbox et PC).

Dans le même temps, attendez-vous à ce que d’autres productions Xbox qui ont été abordées récemment puissent arriver plus tard également.

En effet, selon Shinobi602 plusieurs autres jeux Xbox pourraient arriver en retard, et si l’on regarde du côté des différents forums, ce retard serait causé par le fait que d’autres studios Xbox mettraient entre parenthèses le développement de leurs jeux pour venir en renfort sur les jeux qui doivent sortir le plus tôt possible. Ainsi, le très bon studio Turn10 (en charge du développement du prochain Forza Motorsport) serait en partie réquisitionné pour porter main forte à 343 Industries sur le développement d’Halo Infinite. Bien que cette information n’est (pour le moment), pas encore officielle.

L’été est donc assez compliqué pour Microsoft qui vient par la même occasion d’annuler ses rendez-vous mensuels « Xbox 20/20 ». Une conférence était prévue en août et vient d’être repoussée à une date inconnue en septembre. On espère que la firme de Redmond parviendra rapidement à retrouver un rythme de croisière et surfer sur une excellente communication comme ce fut le cas de décembre 2019 à avril 2020.