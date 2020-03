Le Salon de Detroit 2020 annulé, et remplacé… par un hôpital

Pas de Salon de Detroit en 2020

Prévu pour le mois de juin prochain, le Salon de Detroit n’aura finalement pas lieu. L’information a été confirmée par les organisateurs de l’évènement, et pour les amateurs d’automobiles, il faudra donc patienter jusqu’en juin 2021 pour espérer visiter les allées du salon américain. Evidemment, c’est l’épidémie de coronavirus qui est à l’origine de cette annulation.

Une épidémie qui frappe actuellement les Etats-Unis, avec une hausse spectaculaire du nombre d’infectés. Ainsi, le TCF Center, voué à accueillir le Salon de Detroit dans quelques semaines, a été réquisitionné pour se transformer, durant plusieurs mois, en un hôpital de campagne. Rappelons que le salon se tient habituellement début janvier, mais que ce dernier avait été, pour la première fois, décalé à juin pour permettre aux visiteurs de profiter de sessions en extérieur. Pas de chance donc…

Pour Rod Alberts, organisateur du Salon de Detroit : « Bien que nous soyons déçus, il n’y a rien de plus important pour nous que la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens de Detroit et du Michigan. Nous ferons ce que nous pouvons pour soutenir la lutte de notre communauté contre l’épidémie de coronavirus ».

Rappelons que le coronavirus a déjà été à l’origine de nombreuses annulations en 2020, avec notamment le Salon de Genève, le salon E3 2020 de Los Angeles, sans oublier la Google I/O ou encore la conférence Facebook F8. Récemment, c’est le championnat du monde de F1 qui a été partiellement annulé par la FIA.

A l’heure actuelle, de très nombreux pays ont mis en place des mesures de confinement, pour tenter d’enrayer autant que possible la propagation du virus COVID-19. En France, il est évidemment possible d’effectuer certaines sorties, à condition toutefois de se munir de la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire, à télécharger à cette adresse.