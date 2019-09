Le saviez-vous ? Yahoo! est toujours en vie, la preuve…

Yahoo! fait peau neuve en 2019 !

Si vous êtes un « ancien du web« , alors vous avez sans doute connu certains services comme Windows Live Messenger, AOL, Lycos… voire même Yahoo!. Toutefois, contrairement à beaucoup d’autres services d’antan, aujourd’hui disparus, Yahoo! n’a jamais cessé d’exister et certains continuent encore et toujours d’utiliser leur boite mail Yahoo d’époque, voire même (pour les plus courageux) le portail d’actualités du groupe américain.

Si en 2004, le site Yahoo! était le plus visité du web, le groupe peine depuis de longues années maintenant à retrouver son éclat d’antan. En 2012, l’arrivée de Marissa Mayer semblait préfigurer un nouveau départ, mais rapidement, les affaires n’ont cessé d’empirer, avec divers plans de restructuration et autres licenciements par milliers… A cela s’ajoute un piratage massif en 2014, avec plusieurs centaines de millions de comptes touchés, sans oublier la mort de Yahoo Messenger en fin d’année dernière…

Toutefois, depuis quelques heures maintenant, Yahoo! a procédé à un rafraîchissement de son logo, et les utilisateurs peuvent ainsi dès à présent profiter d’une toute nouvelle image. On y retrouve évidemment le fameux « ! », signe distinctif de la marque (et de certains rédacteurs sur Presse-Citron), légèrement de travers pour symboliser « la joie et le dynamisme« .

Le grand retour de Yahoo ?

Outre la refonte de son logo, Yahoo! a également lancé une toute nouvelle version de son application Mail (déjà disponible), sur laquelle on retrouve la nouvelle approche graphique du groupe, mais aussi une application plutôt joliment retouchée, avec un petit côté plus moderne visuellement et de nouvelles options. Rappelons toutefois qu’en France, en 2018, Yahoo! n’était utilisé que par 1,7% des internautes…

Selon Pentagram, en charge de la nouvelle image de Yahoo : « L’identité reflète une nouvelle stratégie de marque pour Yahoo qui vise à aider les utilisateurs à trouver une expérience en ligne plus personnalisée et personnalisée. » Reste à savoir maintenant si ce nouveau logo parviendra à relancer une dynamique autour de Yahoo!, dont la fondation remonte quand même à 1995… Voilà qui ne nous rajeunit pas.