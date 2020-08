Le service d’abonnement EA Play arrive sur Steam le 31 août

Du changement du côté de chez Electronic Arts, qui vient d’annoncer que les services EA Access et Origin Access Basic seront désormais regroupés sous le nom d’EA Play et qu’Origin Access Premier devient EA Play Pro. L’occasion également pour l’éditeur américain de rafraîchir l’interface de ses différents services.

EA Play bientôt sur Steam

Le principe reste quant à lui identique, et les abonnés EA Play peuvent profiter à loisir d’un catalogue de jeux comme Les Sims 4, NFS Heat, Titanfall 2 ou encore Star Wars. Outre une remise de 10% sur l’achats de jeux numériques, EA annonce quelques nouveautés. « Mieux encore, les abonnés pourront découvrir de nouveaux avantages au cours des prochains mois, à commencer par des défis et des récompenses mensuelles en jeu sur certains titres. »

En fin d’année dernière, pour le lancement de Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts annonçait son retour progressif sur la plateforme Steam. Aujourd’hui, EA va encore plus loin, puisque dès le 31 août prochain, EA Play, déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC, sera lancé sur une quatrième plateforme, « la plus importante de l’industrie » selon EA, à savoir Steam.

Côté tarifs, rappelons que l’abonnement EA Play coûte 3,99€ par mois. L’abonnement EA Play Pro, avec accès complet à tous les nouveaux titres d’EA, coûte 14,99 € par mois ou 99,99 € par an.

Du côté de chez Steam, Valve a tenu à confirmer que les développeurs ne sont plus autorisés à utiliser l’espace communautaire Steam pour faire la promotion des autres versions de leurs jeux disponibles sur d’autres plateformes. En d’autres termes, un éditeur doit promouvoir uniquement la version Steam de son jeu sur la plateforme, et ne doit pas faire mention de la disponibilité de ce dernier sur des services concurrents, comme Origin, Epic Games Store ou encore le Microsoft Store.