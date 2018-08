Le smartphone d’Essential est déjà mis à jour vers Android Pie

Google vient d’officialiser Android Pie et Essential a déjà commencé à déployer la mise à jour sur ses smartphones. Un exemple à suivre pour les autres constructeurs…

Quand Apple déploie une nouvelle version d’iOS, tous les iPhones compatibles y ont accès immédiatement. Sur Android, les mises à jour sont plus compliquées étant donné que leurs déploiements ne dépendent pas seulement de Google mais aussi des fabricants de composants, des constructeurs et des opérateurs.

De ce fait, par exemple, Android Oreo, qui a été déployé il y a un an, n’est encore installé que sur 12 % de tous les appareils sous Android.

Cependant, Google a déjà fait des efforts afin d’accélérer le processus de mise à jour d’Android, grâce au projet Treble.

Et alors que la firme vient d'officialiser Android Pie, la nouvelle version de son OS, il annonce qu'en plus de ses smartphones Pixel (qui reçoivent la mise à jour à partir d'aujourd'hui), certains modèles d'autres constructeurs auront également droit à la mise à jour vers Android Pie avant la fin de l'automne.

Si cela est possible, c’est parce que Google a travaillé avec ces constructeurs pour que certains de leurs modèles puissent faire tourner la nouvelle version de l’OS dès les tests en beta.

Il s’agit du smartphone d’Essential, du Nokia 7 Plus, du OnePlus 6, de l’Oppo R15 Pro, du Sony Xperia XZ2, du Vivo X21UD, du Vivo X21 et du Xiaomi Mi Mix 2S.

Essential : une mise à jour Android Pie dès le jour J

Et à peine Android Pie officialisé, l’un de ces constructeurs annonce déjà le déploiement de la nouvelle version de l’OS sur son modèle.

Alors que la presse était occupée à couvrir l’officialisation d’Android 9.0 Pie par Google, la marque Essential a également annoncé sur Twitter le déploiement de la mise à jour sur son (unique) modèle de smartphone.

« Nous sommes fiers d’apporter Android 9 Pie à l’Essential Phone le jour même de sa sortie! », lit-on sur le tweet.

Pour rappel, Essential est la marque de smartphones fondée par Andy Rubin, l’un des pères d’Android (qui a déjà quitté Google). Et si Essential n’a (peut-être) pas eu le succès escompté, il démontre qu’il est possible pour un constructeur de mettre ses smartphones à jour très rapidement.

Espérons que l’exemple soit un jour suivi par les entreprises telles que Samsung, Huawei, LG, etc.