Les 10 meilleures séries depuis le début de l’année selon Rotten Tomatoes (et un étonnant absent) [2/2]

Hier, on nous vous dévoilions le début du classement des meilleures séries 2019 selon Rotten Tomatoes. Une sélection, il faut le reconnaître, très américaine mais dans laquelle, il y en a aussi pour tous les goûts. Aujourd’hui, on continue avec les cinq meilleures séries depuis le début de l’année. Attention, les surprises s’enchainent, notamment en raison de l’absence de Game of Thrones !

5 – Barry

Après Veep mais sans Game of Thrones, on reprend avec une autre série de HBO (diffusée sur OCS en France). La deuxième saison de Barry se révèle toujours aussi convaincante. Ce tueur à gages solitaire à contre-courant se révèle toujours aussi attachant.

4. Crazy Ex-Girlfriend

On devine que certains fans ont essuyé une petite larme à la fin de la 4e et dernière saison de cette série unique en son genre. Cette comédie musicale / drama a continué à accrocher son public jusqu’au bout, étant à la fois drôle et touchante.

3. Fleabag

On a eu le droit à une reprise en France de ce programme, « Mouche » sur Canal+, début juin. Autant vous le dire tout de suite, l’original est beaucoup mieux. Vraiment. On y suit donc l’histoire d’une jeune trentenaire obsédée par le sexe, qui se retrouve à devoir jongler avec une multitude de paramètres à la fois : vie amoureuse, famille, traumatismes… Quand on sait que la créatrice est aussi derrière la géniale série « Killing Eve », on doute que vous ayez besoin de plus d’arguments pour vous lancer.

2. Better Things

La série de FX reprise par Canal+ Séries vaut le détour (en version originale) pour sa simplicité, sa douceur, son réalisme et son ton aigre-doux permanent, à l’heure de décortiquer la vie d’une mère divorcée qui doit élever 3 enfants.

1.Brooklyn Nine-Nine

Que l’on aime ou pas, il faut s’incliner devant la force de cette série, là encore reprise en France par le groupe Canal. L’idéal pour ceux qui sont lassés par les shows habituels liés à la police, aux pompiers etc… La satire n’a jamais eu plus beau visage.