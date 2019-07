Les 5 séries et films à voir sur Netflix ce week-end

Comme chaque week-end, nous vous avons sélectionné 5 séries, films et documentaires sur Netflix. Certains ont été dévoilés récemment sur la plateforme de streaming, là où quelques-uns y sont diffusés depuis plus longtemps. Très attendue, la saison 3 de Stranger Things fait partie de la sélection, mais ce n’est pas la seule série concernée.

Voici notre liste, bien évidemment non exhaustive.

Les séries et films Netflix à découvir

La série Netflix : Stranger Things

Particulièrement attendue par les adeptes de Netflix, la saison 3 de Stranger Things est disponible sur le service de streaming depuis le 4 juillet. Pour rappel, celle-ci se déroulera à cette date, jour de la fête nationale aux États-Unis. Dans la petite ville d’Hawkins, Will, Onze, Mike, Dustin, Steve et Lucas, qui ont bien grandi, devront se confronter à une nouvelle menace.

La saison 3 se compose de huit épisodes d’une cinquantaine de minutes. La plateforme de streaming n’a pas encore confirmé la sortie d’une saison 4.

La série LGBTQ+ : Les Chroniques de San Francisco

Netflix a relancé Les Chroniques de San Francisco afin d’en faire une version moderne qui succède à plusieurs adaptations dévoilées dans les années 1980. Celle-ci raconte le retour de Mary Ann au 28 Barbary Lane à San Francisco plus de 20 ans après son départ. Elle s’apprête alors à révéler à Shawna qu’elle n’est pas sa mère biologique.

La série compte 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le documentaire-série : Dirty Money

Disponible sur Netflix depuis un peu plus d’un an, le docu-série s’intéresse aux affaires de corruption en entreprise. Chaque épisode s’intéresse à une histoire particulière de corruption et comprend la présence de personnages qui ont contribué à l’affaire.

La saison 1 compte six épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le documentaire pour partir dans l’espace : Mission Curiosity : le grand défi sur Mars

Le documentaire diffusé sur Netflix s’intéresse au cas de Curiosity, le robot Rover le plus sophistiqué que la NASA ait jamais envoyé sur Mars. Celui-ci revient sur les différentes étapes ayant mené l’appareil à décoller vers la planète rouge le en novembre 2011 avant d’atterrir huit mois plus tard.

Le film du dimanche soir : Pom-Pom Ladies

Disponible sur Netflix depuis peu, Pom-Pom Ladies raconte les aventures d’une femme solitaire qui décide de monter un club de pom-pom girls du troisième âge avec ses voisines. L’actrice Diane Keaton est de la partie.