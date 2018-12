Les Angry Birds débarqueront sur les casques de réalité virtuelle en 2019

Après avoir cartonné sur les smartphones, la franchise Angry Birds prépare également son entrée dans le domaine de la réalité virtuelle.

En effet, comme le rapporte le site Variety, Rovio et la société Résolution Games préparent un jeu vidéo baptisé « Angry Birds VR: Isle of Pigs » qui sera lancé sur les plateformes de réalité virtuelle les plus populaires en 2019. Si pour le moment, on ne sait pas de quelles plateformes il s’agit, on pourrait s’attendre à ce que ce jeu arrive sur Oculus, Daydream ainsi que sur la plateforme Vive de HTC.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de nous associer à Rovio pour amener leur franchise bien-aimée à la VR », a déclaré Tommy Palm, PDG de Resolution Games.

« Présenter ‘Angry Birds VR: Isle of Pigs’ est une étape excitante pour Rovio dans son exploration du futur du jeu. Nous sommes ravis que des millions de fans d’Angry Birds puissent bientôt littéralement pénétrer dans l’univers d’Angry Birds avec le puissant sens de la présence que l’on a avec la réalité virtuelle. ‘Angry Birds VR: Isle of Pigs’ continue de démontrer les nombreuses manières avec lesquelles les fans peuvent interagir avec leurs personnages et leur jeu préférés », explique quant à elle Kati Levoranta, CEO de Rovio.

Quand les Angry Birds sortent du mobile

Ce n’est pas la première fois que Rovio et Resolution Games travaillent ensemble sur un produit.

Avant l’annonce de ce jeu vidéo en réalité virtuelle, les deux entreprises ont également annoncé le développement d’un titre basé sur la franchise finlandaise sur les lunettes de réalité augmentée de Magic Leap.