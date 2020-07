Les deux prochains matchs de l’OM seront disponibles … sur Twitch

Twitch va diffuser les deux premiers matchs amicaux de l’Olympique de Marseille. C’est la première fois que la plateforme de streaming va diffuser des rencontres d’une équipe de Ligue 1. Twitch, propriété d’Amazon depuis 2014, est avant tout spécialisée dans les compétitions e-sport et le streaming de jeu vidéo en général.

Mais depuis quelques mois, la tendance est devenue le Just Chatting sur la plateforme. À l’image du Talk-Show à la télévision, les streameurs n’ont pas hésité à multiplier les émissions de discussions avec leur communauté, aux dépens de sessions de jeux vidéo qui ont fait la gloire de Twitch.

Avec le confinement, de plus en plus de personnes ont découvert Twitch, et la plateforme a vu son audience augmenter de 50 %. Des sportifs mais aussi des acteurs et des chanteurs se sont rendus sur la plateforme pour échanger avec leurs fans et organiser plusieurs événements durant la crise sanitaire. Par exemple, le rappeur américain Travis Scott a organisé un concert géant en ligne directement sur le très populaire jeu vidéo Fortnite.

Le foot, déjà sur Twitch

C’est dans cette logique que le club de l’Olympique de Marseille a décidé de laisser les droits de diffusion à la plateforme pour les deux premières rencontres du club depuis près de 6 mois. Même si les affiches ne sont pas les rencontres les plus excitantes de l’histoire du football, cette diffusion est avant tout un symbole de l’importance grandissante des plateformes de streaming comme Twitch. Récemment, la plateforme a acquis les droits et diffusées des rencontres de Premier League.

De la même manière, le football féminin devrait également être diffusé dans les prochains mois. Un accord avec la NFL (la ligue de football américain) a également été trouvé il y a quelques mois. Twitch diffusera plusieurs rencontres de la saison régulière. Dans la même philosophie, des matchs de NBA avait déjà été diffusé en direct sur Facebook ou YouTube par le passé.

Cette fois-ci, ce sera donc du football avec la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Pinzgau, un club de troisième division autrichienne. La rencontre se tiendra le 19 juillet à 18 h 30 dans le stade autrichien de Kufstein.

Les Phocéens se rendront trois jours plus tard en Bavière pour affronter un club de quatrième division allemande, le SV Heimstetten. Le match se déroulera donc le mercredi 22 juillet à 19 h dans le stade Achental de Grassau, à la frontière autrichienne.