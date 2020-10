Samsung Galaxy S20 FE vs Google Pixel 5 : comparatif et différences

Samsung a terminé de mettre à jour ses smartphones haut de gamme pour 2020, mais ne s’était pas encore penché sur la conception d’une déclinaison plus accessible de son modèle phare, le Galaxy S20. À l’occasion de la sortie du nouveau Pixel 5 de Google, le constructeur sud-coréen a contre-attaqué en présentant le S20 FE (pour « Fan Edition »).

Notre comparatif entre les deux smartphones aux prix équivalents et parmi les meilleurs produits du marché. Quelles différences entre un Galaxy S20 FE et un Pixel 5 ?

Pour ce comparatif entre le Galaxy S20 FE et le Pixel 5, il est important de noter que chacun d’eux suit une stratégie différente. D’un côté, il y a le S20 FE qui est présenté comme une version plus basique du haut de gamme de chez Samsung. De l’autre, il y a le Pixel 5, qui quant à lui est le flagship de Google, son smartphone le plus abouti et avec le moins de compromis.

Pour les départager, nous ferons en sorte d’évoquer les deux déclinaisons du S20 FE, tant le smartphone est disponible en version 4G et 5G.

Les différences entre le Galaxy S20 FE et le Pixel 5

Pour débuter dans notre comparatif entre le Galaxy S20 FE et le Pixel 5, penchons-nous sur les différences dans le style, les dimensions, les coloris et l’étanchéité. Sur cette partie, il n’y aura aucune différence entre le S20 FE et le S20 FE 5G. Nous vous en ferons part dès que les deux smartphones seront à comparer.

Taille, poids et écran

Le Galaxy S20 FE possède un écran plus grand que le Pixel 5, à 6,5 contre 6 pouces. Cela se retrouve dans les dimensions des smartphones et leur poids. Le modèle de Google est bien plus compact, avec une hauteur de 144,7 mm contre 159,8 mm pour le S20 FE. La différence du poids est de l’ordre de 40 grammes tout de même, mais sur ce point, il est davantage question du choix des composants.

Sur la face avant, la caméra selfie n’est pas disposée de la même façon sur le Pixel 5 que sur le Galaxy S20 FE. Un poinçon centré sur le haut de l’écran a été choisi par Samsung quand Google a préféré une perforation sur le coin en haut à gauche. Notez que la caméra selfie parait bien plus fine chez Samsung que chez Google, mais pour le coup, un poinçon centré est aussi plus visible.

Aucun des deux écrans ne possède de bords incurvés. Google ne l’a jamais proposé, et Samsung a décidé d’en faire l’impasse pour abaisser les prix de son S20.

90 Hz contre 120 Hz, Gorilla Glass 3 contre Glass 6

Poursuivons maintenant sur les qualités d’écrans que proposent Samsung et Google sur leurs S20 FE et Pixel 5 respectifs. Au match des résolution, les deux font ex-aequo, avec leur écran OLED (pour Google) et AMOLED (pour Samsung). Seule une différence de ratio fait varier leur affichage en Full HD+, à 1080 x 2340 pixels pour le Pixel 5 et 1080 x 2400 pour le S20 FE.

En revanche, le taux de rafraîchissement du S20 FE à 120 Hz est plus important que le 90 Hz proposé sur le Pixel 5. Avantage à Samsung.

Mais Google revient instantanément faire changer la balance en proposant une protection d’écran Gorilla Glass 6, contre Gorilla Glass 3 sur le S20 FE. Pour le coup, ce détail n’est pas anodin et il est facilement perceptible que la protection Gorilla Glass 3 est assez fragile et sensible aux microrayures. Le Pixel 4a en fait autant les frais que le S20 FE. Un bon point pour le Pixel 5.

Finitions et coloris

En cinq générations, Google n’a jamais succombé à la mode des dos en verre sur les smartphones, et on voit aujourd’hui Samsung faire marche arrière à ce sujet. Les Pixel 5 et Galaxy S20 FE sont tous les deux proposés avec un dos en plastique. D’ailleurs, ils sont très similaires une fois avec leur coloris assez commun, d’un bleu-vert très clair.

Tous les deux proposent une prise en main très agréable et le grip obtenu par le choix des matériaux est préférable. Le Pixel 5 donnera une plus grande sensation de plastique mais il sera aussi plus léger.

Pour revenir plus en détail sur les coloris, le Pixel 5 et le S20 FE s’opposent. Entre les propositions de deux smartphones, c’est le jour et la nuit. D’un côté, le Pixel 5 ne propose que deux coloris. De l’autre, le S20 FE offre une dotation de pas moins de 7 couleurs différentes, à la fois flashy et habillée. On donne le point à Samsung, mais faut-il encore aimer ces couleurs : par exemple, le noir de chez Google est indisponible chez Samsung.

Terminons sur l’étanchéité. Le Samsung Galaxy S20 FE et le Pixel 5 sont tous les deux certifiés IP68. Ce qui veut dire que les deux smartphones sont logiquement capables d’être immergés dans un volume d’eau avec une profondeur maximale de 1,5 m et ce pendant 30 minutes.

Comparatif des caractéristiques techniques

Samsung et Google n’ont pas choisi de parier sur les mêmes points au chapitre du comparatif des caractéristiques techniques des Galaxy S20 FE et Pixel 5. Nous allons nous pencher en détails sur leurs différences de batteries, de processeur et d’appareils photo. Mais avant cela, voici les fiches techniques des Galaxy S20 FE et Pixel 5 comparées.

Pixel 5 Galaxy S20 FE Dimensions 144,7 x 70,4 x 8 mm 159.8 x 74.5 x 8.4 mm Poids 151 g 190 g Étanchéité IP68 IP68 Écran 19,5:9

OLED 6'' Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

90 HZ

HDR10+

Verre de protection Gorilla 6 de Corning

Always-on Display 20:9

AMOLED 6,5'' Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

60 HZ

HDR10

Verre de protection Gorilla 3 de Corning

Always-on Display Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo par AKG

Puce Snapdragon 765G

GPU Adreno 620 Exynos 990 (4G) ou Snapdragon 865 (5G)

GPU Mali-G77 MP11 ou Adreno 650 (5G) Stockage 128 Go UFS 2.1 128 Go ou 256 Go

UFS 3.1 RAM 8 Go 6 Go ou 8 Go

Port microSD Batterie 4080 mAh 4500 mAh Recharge Charge rapide 18 W (chargeur fourni)

Charge sans fil 10 W et recharge inversée Charge rapide 25 W (chargeur fourni)

Charge sans fil 15 W et recharge inversée 4,5 W Biométrie Lecteur d'empreintes au dos

Reconnaissance faciale 2D Lecteur d'empreintes sous l'écran Appareil photo - Grand-angle 27 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur de 12,2 MP (1/2,55'' ; photosite de 1,4 μm) ; stabilisateur optique

- Ultra grand-angle : champ de vision de 107°, ouverture de f/2,2

Capteur de 16 MP (photosite de 1 μm) - Grand-angle 26 mm : ouverture de l’objectif à f/1,8 ; capteur de 12 MP

- Ultra grand-angle : champ de vision de 123°, ouverture de f/2,2

Capteur de 12 MP

- Zoom optique x3 ; 8 MP ; f/2.0 ; 73 mm Caméra frontale Capteur de 8 MP (photosite de 1,12 μm) ; objectif 24 mm f/2 ; champ de vision de 83° Capteur de 32 MP ; objectif 26 mm f/2.0 OS Android 11 Android 10 Connectivité 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth v5.0 + LE, A2DP (codecs HD : AptX, AptX HD, LDAC)

NFC

Google Cast 4G / 5G (Snapdragon 865)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6

Bluetooth v5.0 + LE, A2DP

NFC DAS NC 0,24 W/kg (modèle 4G)

0,5 W/kg (modèle 5G) Coloris Juste noir

Subtilement sauge Rouge, orange, lavande, menthe, bleu marine et blanc Date de sortie 15 octobre 2020 2 octobre 2020 Prix



629,00 € chez FNAC 659,00 € chez Samsung

Performances : Samsung met le paquet

Lors de sa présentation, le Galaxy S20 FE a marqué l’arrivée des processeurs Snapdragon 865 dans la commercialisation européenne de ses produits. Précédemment, les processeurs américains de Qualcomm n’étaient intégrés dans les appareils de Samsung qu’aux États-Unis.

La France et l’Europe devant se suffire des Exynos moins puissants et plus énergivores. C’est à moitié le cas sur le S20 FE car sa version 5G propose bel et bien un Snapdragon 865, le plus puissant des processeurs du marché.

La version 4G se limite à l’Exynos 990, très puissant aussi mais pas optimal pour la batterie. De son côté, Google n’a pas voulu capitaliser sur les performances de son smartphone. Celles-ci sont bonnes, avec le Snapdragon 765G, compatible avec la 5G, mais pas aussi élevées que celles d’un Snapdragon 865. Samsung remporte le duel des performances, du moins avec son modèle 5G.

Quand le Pixel 5 possède une seule déclinaison – en 5G avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM – le Galaxy S20 FE en propose quatre différentes. Un détail qui est important à noter dans ce comparatif car chaque version ne se différencie pas de la même manière.

On y trouve à la fois un modèle 4G avec 128 Go de stockage et seulement 6 Go de mémoire vive (le premier prix), comme une version 5G avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Le comparatif entre le S20 FE et le Pixel 5 dépendra donc de la déclinaison choisie sur le modèle sud-coréen. Mais pour le coup, on donnera un point à Google qui simplifie sa gamme. Le S20 FE, de son côté, cache une importante montée des prix dans le choix de sa déclinaison. Nous y reviendrons plus tard dans le comparatif.

Autonomie : quel smartphone choisir ?

Gardons en tête les caractéristiques techniques des Pixel 5 et Galaxy S20 FE pour s’attarder sur l’autonomie des deux smartphones du comparatif. Le produit le plus compact, à savoir le Google Pixel 5, est aussi celui qui a la plus petite batterie, bien que de 4080 mAh tout de même.

Mais le Samsung Galaxy S20 FE en propose quant à lui 4500 mAh. Cela sera bien utile pour pouvoir à la fois gérer le besoin superflux du processeur Exynos 990 du modèle 4G, et le réseau GSM plus énergivore du modèle 5G.

En comparaison avec Google, le S20 FE ne devrait donc pas posséder une réelle avance au chapitre de l’autonomie. Cela dépend bien évidemment de l’utilisation, notamment de l’activation du mode 120 Hz ou non (sachant qu’il est fixe sur le Galaxy S20).

Pour la recharge, Samsung bat Google. Son chargeur livré dans l’emballage délivre une puissance de 25 W, contre 15 W pour le Pixel 5. Complétons par dire que les deux smartphones sont compatibles avec la recharge sans fil et la recharge inversée.

Appareil photo : Pixel 5 vs S20 FE

Le match des appareils photo prend maintenant place dans notre comparatif. Les deux acteurs sont parmi les meilleurs du marché avec Apple et Huawei. Pour les départager, tournons-nous tout d’abord vers leur fiche technique. Et on remarque rapidement qu’un capteur supplémentaire équipe le Galaxy S20 FE.

Il s’agit d’un zoom x3 optique permettant d’aller photographier des sujets plus lointains à nous. Sinon, les deux possèdent un capteur principal (12 MP chez Samsung, 12,2 MP chez Google).

Les deux smartphones se rejoignent également sur la présence d’un objectif ultra grand-angle. Celui du Samsung Galaxy S20 FE est plus large (123 degrés contre 107), mais Google tient l’avantage d’un capteur de 16 MP plutôt que de 12 MP pour Samsung.

Notez que Samsung, sur ce point, reprend ses lentilles et capteurs mais fait l’impasse sur les nouvelles dotations proposées sur le haut de gamme (tel que le capteur de 108 MP). Chez Google, on capitalise toujours autant sur l’intégration logicielle qui est la meilleure du marché pour le traitement d’image.

À l’avant des appareils, Samsung domine Google sur la technique avec un capteur de 32 MP contre les 8 MP du Pixel 5. Plus imposant, le capteur de Samsung lui permet d’offrir de la 4K – jusqu’à 60 images par seconde – là où le Pixel 5 se limite à du 1080p.

Pixel 5 vs Galaxy S20 FE : le comparatif des prix

Quelle version du Galaxy S20 FE faut-il vraiment comparer avec le Pixel 5 ? Le smartphone de Google est, dans tous les cas, le moins cher du guide d’achat avec son prix de 629 € contre 659 € pour le Galaxy S20 FE. Mais pour pouvoir mettre face à face les deux smartphones, mieux vaut-il se pencher sur la première des versions 5G. Là, le prix du S20 FE passe à 729 euros, soit une différence de 100 € entre les deux smartphones. Nous y reviendrons dans notre bilan et conclusion.

Bilan et avis sur le comparatif

Que retenir du comparatif ? Et quel smartphone choisir entre le Pixel 5 et le Galaxy S20 FE ? À 100 € de plus dans sa version 5G, le Samsung propose un produit légèrement plus performant, autonome et mieux fini. Mais Google possède de sérieux arguments, dont un logiciel de traitement d’image qui ne se montrera aucunement distancé face à Samsung, même s’il se limitera à deux capteurs photo (pas de zoom x3).

Les deux smartphones possèdent chacun des avantages et des inconvénients. L’écran 120 Hz du Galaxy S20 FE est meilleur que le 90 Hz du Pixel 5, mais le smartphone de Google possède une protection d’écran Gorilla Glass 6 contre Glass 3 chez Samsung. Le choix sera donc en grande partie une affaire de goût. Avantage jusqu’au 14 octobre prochain au Pixel 5, qui propose une offre de précommande des plus alléchante du marché : contre l’achat de son dernier smartphone, un casque bluetooth Bose QC 35 II est offert.

