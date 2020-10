Les jeux Xbox Series X jouables sur Xbox One ? Microsoft y songe

Nous voilà à seulement 20 jours du lancement des deux nouvelles Xbox avec d’un côté la Xbox Series X, la véritable console next-gen ultra-puissante de Microsoft permettant de lire les jeux en 4K, jusqu’à 120FPS, disposant de son disque dur SSD, du Ray Tracing, de l’architecture Xbox Velocity et de ses 12 Tflops de puissance qui en font la console la plus puissante du monde.

De l’autre, la Xbox Series S qui sera la parfaite alternative entre la génération actuelle de console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) et la nouvelle génération. Une console « bridée » à la 2K, disposant de « seulement » 4 Tflops (ce qui est un peu moins que la Xbox One X et ses 6 Tflops), mais qui proposera cependant pour un petit prix toutes les nouvelles fonctionnalités next-gen comme le disque dur SSD, le Ray Tracing, ou encore l’architecture Xbox Velocity !

Avec ce système, Microsoft essaie de proposer la meilleure alternative aux joueurs pour qu’ils puissent y trouver leur compte, quels que soient leurs moyens. Mais il se pourrait qu’une nouvelle option arrive également dans les prochains mois !

La Xbox One – Un « hub » next-gen ?

Et si la Xbox One (dont la première version est arrivée en 2013) avait encore de belles et longues années devant elle ? Nous le savons, Microsoft est en train de créer un véritable écosystème de sa marque gaming. Avec des services comme le Game Pass Ultimate, il est possible pour moins de 15€ par mois d’avoir accès à plus de 300 jeux sur console, de 100 jeux PC, de profiter d’un abonnement en ligne et de pouvoir jouer partout où vous voulez grâce au fameux XCloud.

Et si les anciennes consoles de Microsoft s’ajoutaient à cet écosystème ? Et si les joueurs qui n’avaient pas les moyens de craquer pour une nouvelle console, même la Series S, allaient pouvoir bénéficier des jeux next-gen et de leurs avantages techniques sans changer de consoles ? C’est une idée à laquelle Microsoft songe actuellement.

Quand nous réfléchissons à la Xbox One, nous nous disons que ça pourrait être un bon moyen de faire le pont entre les générations et de nous donner la possibilité de laisser ces gens jouer aux jeux. Je ne pense pas que cela va demander des années pour se faire. Il s’agit simplement de travail à effectuer et nous savons comment procéder.

Cette déclaration de Phil Spencer (le directeur de la branche Xbox chez Microsoft) a de quoi donner pas mal d’espoirs à ceux qui ne pourront pas passer sur next-gen tout de suite. Reste à voir si maintenant si c’est quelque chose qui va être mis en place dans les prochains mois puisque l’homme annonce clairement que c’est quelque chose qu’ils savent faire.