Les plateformes de streaming ont fait progresser la diversité dans les séries

Disney+, Apple TV+, HBO Max, ou encore Peacock et Salto. Depuis maintenant un an, les plateformes comme Netflix et Amazon Prime Video sont loin d’être seules sur le marché de la SVOD. À tel point que beaucoup parlent désormais de guerre du streaming entre ces différents acteurs. Cette explosion de l’offre est aussi une très bonne nouvelle pour la diversité à l’écran.

Les personnages non-blancs sont souvent cantonnés dans des rôles secondaires

C’est en tout cas la conclusion d’une enquête réalisée par Nielsen aux États-Unis. Les analystes ont observé les cent programmes les plus regardés en 2019 sur les chaînes de télévision du câble et les plateformes de streaming. Ils ont ensuite établi divers indicateurs pour mieux quantifier la représentativité des minorités à l’écran. Plusieurs données ont été scrutées parmi lesquelles la présence d’un groupe parmi les dix acteurs principaux.

Dans le détail, les auteurs ont établi que parmi ces programmes populaires, 92 % comprenaient « une certaine diversité ». Toutefois, de sérieuses différences sont à relever entre les supports. Ainsi, les Hispaniques seraient par exemple sous-représentés partout. À l’inverse, la représentation des femmes et des personnes de couleur serait bien meilleure sur les services de streaming.

Selon les experts, il convient également de voir dans quel contexte ces personnes sont présentées. La question de la représentation est majeure car c’est en observant des exemples de réussites que se construisent les identités. En la matière, la production audiovisuelle laisse parfois à désirer et on observe par exemple que les hispaniques sont régulièrement mis en scène dans le cadre de divers dysfonctionnements sociaux.

À contrario, les femmes blanches participent souvent à des productions traitant des thèmes de l’amour et de l’amitié. Comme l’ont aussi noté nos confrères de Slate, les personnages non-blancs dans les séries sont fréquemment laissés au second plan et cantonnés dans dans des rôles de meilleur ami du héros.