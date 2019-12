Les podcasts pourront désormais obtenir un prix Pulitzer

Parmi les catégories traditionnelles du prix Pulitzer, à savoir le journalisme, la littérature, la fiction et la musique, les ondes radio étaient encore écartées, au même titre que les podcasts natifs, un type de contenu en plein essor. Né en 1904 et lancé en 1917, le célèbre prix américain va s’adapter à l’évolution des médias, et proposera désormais un prix récompensant les podcasts.

« La renaissance du journalisme audio au cours des dernières années a donné lieu à un extraordinaire éventail de récits non romanesques. Pour reconnaître le meilleur de ce travail, le Pulitzer Board lance une catégorie expérimentale pour l’honorer », a déclaré l’administrateur de Pulitzer, Dana Canedy. En se basant sur les mêmes critères de reconnaissance que les autres contenus médiatiques, cette nouvelle catégorie pourra permettre aux radios de soumettre leurs travaux. On imagine aussi que les créateurs plus petits ne seront pas écartés.

Un prix Pulitzer pour le meilleur podcast

Depuis l’arrivée de plateformes comme Spotify, Apple Podcast et Castbox, le contenu audio a démarré sa révolution du numérique. Tout comme la télévision avec Youtube, les émissions de radio sont aujourd’hui accessibles à la demande, et sous forme d’épisodes : c’est l’essor des podcasts.

Mais tout comme sur Youtube, cette évolution du support s’est accompagnée d’une arrivée massive de nouveaux créateurs, qu’ils soient professionnels ou non. Bien que la démocratisation de ce type de divertissement soit encore en retrait en France, les États-Unis en sont très friands.

C’est pourquoi le célèbre prix Pulitzer s’est penché sur la question, et décernera sa récompense à une création « caractérisée par des reportages révélateurs et une narration éclairante ». Il s’agira d’un prix spécial pour les meilleurs journalistes « dans des reportages audio ». La seule condition pour prétendre à proposer un contenu concernera sa date de publication : seuls les podcasts publiés en 2019 pourront prétendre à concourir pour le titre.