Les précommandes de la Nintendo Switch Lite sont ouvertes

Il y a trois semaines, Nintendo annonçait officiellement sa Nintendo Switch Lite, un modèle un peu plus petit, permettant de jouer uniquement en mode portable. Cette console ne peut donc pas être branchée à une télévision. Ce nouveau modèle, proposé 100€ de moins que la Switch actuelle et qui embarquera une meilleure batterie s’adressera surtout à un public différent. Et bien, si vous faites partie des intéressés, sachez que les précommandes sont désormais ouvertes.

Nintendo Switch Lite pour une fin d’année folle !

Prévue pour le 20 septembre prochain partout dans le monde, au prix de 199,99€, la Nintendo Switch Lite est désormais disponible en précommande sur la plupart des revendeurs en ligne ou près de chez vous. La console sera donc disponible en trois couleurs à savoir jaune, grise ou turquoise. Une édition spéciale Pokémon Épée et Pokémon Bouclier est d’ores et déjà annoncée pour la sortie des deux jeux le 15 novembre prochain !

Cependant, amis fans de Pokémon il va falloir être un peu patient. Puisque la Nintendo Switch Lite en version limitée Zacian et Zamazenta n’est toujours pas disponible en précommande. Il faudra donc patienter encore quelques semaines. Voici quelques caractéristiques de cette Switch Lite par rapport à la Switch actuelle.

PRIX : 199,99€ (299,99€ pour la Switch actuelle)

TAILLE ÉCRAN : 5,5 pouces (6,2 pouces pour la Switch actuelle)

POIDS : 275 Grammes (398 grammes pour la Switch actuelle)

AUTONOMIE : 4H environ sur de gros jeux (3h avec le nouveau modèle qui arrive début septembre)

Si vous souhaitez plus d’informations au sujet de la Nintendo Switch Lite, n’hésitez pas à lire ou relire notre comparatif avec la version disponible depuis mars 2017.

Nintendo Switch une grosse fin d’année !

La fin d’année 2019 s’annonce assez puissante pour Nintendo et la Switch ! En effet, juste avant la sortie de la version Lite, un nouveau modèle arrivera proposant une meilleure batterie (de 2,5h pour les gros jeux jusqu’à 6,5h). Mais ce sera également l’avalanche de sorties avec le portage de Spyro Reignited Trilogy, le portage de LEGO Jurassic Park, le très attendu The Outer World prévu à la base sur PS4, Xbox One et PC, mais qui arrivera finalement sur Switch ! Sans oublier toutes les exclusivités dont le très prometteur Luigi’s Mansion 3 prévu pour le 31 octobre prochain !