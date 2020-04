Les prévisions pourraient être optimistes pour les ventes de l’iPhone SE (2020)

Malgré la pandémie, Apple a dévoilé, cette semaine, un nouvel iPhone SE. À l’instar du modèle lancé en 2016, il s’agit d’un smartphone à la fois compact et abordable. L’appareil a un écran LCD de 4,7 pouces, un design à la iPhone 8, et une seule caméra sur le dos. En revanche, ce smartphone est équipé d’une puce A13 qui permet d’avoir de bonnes performances sur les applications. En substance, l’iPhone SE 2020 cible les personnes qui ne veulent pas d’un smartphone à écran XXL, ou bien ceux qui veulent acheter un iPhone pas cher, mais avec des performances acceptables.

En temps normal, on n’aurait aucun doute sur le succès de cet appareil. Mais à cause de la pandémie, on est en droit de se demander si ce nouvel iPhone se vendra bien.

En tout cas, à en croire un article publié par 9to5Mac, il y a des raisons de penser que les prévisions pour les ventes de l’iPhone SE (2020) pourraient tout de même être bonnes.

De bonnes prévisions chez TSMC ?

Bien entendu, Apple n’a pas évoqué le nombre d’unités qu’il compte produire. Cependant, les résultats financiers de la société TSMC ainsi que ses prévisions, pourraient donner un indice.

En effet, TSMC est la société qui fabrique les puces A13 Bionic pour Apple. Et récemment, le fondeur asiatique a présenté ses résultats trimestriels. En substance, au premier trimestre 2020, TSMC aurait dépassé les prévisions des analystes, avec des bénéfices nets qui ont presque doublé. Et pour ce second trimestre, TSMC compterait continuer sur cette lancée.

Pour 9to5Mac, cela pourrait suggérer que TSMC compte faire un bon chiffre d’affaire au second trimestre 2020, grâce aux ventes de l’iPhone SE 2020 pour lequel il fournit les puces A13. En revanche, TSMC s’attendrait à de mauvais résultats à partir du mois de juin, ce qui n’est pas très rassurant par rapport à l’iPhone 12.

Sinon, pour rappel, quelques mois plus tôt, Apple a également lancé de nouvelles tablettes iPad Pro qui utilisent des puces A12Z Bionic (ainsi que des claviers Magic Keyboard qui permettent d’utiliser ces tablettes comme s’il s’agissait d’ordinateurs portables).