Les sites pour adultes en savent plus sur vous que Netflix

Le succès fou des sites pour adultes

Les contenus pornographiques ont encore une mauvaise image sur Internet. Il suffit de repenser à la polémique sur Tumblr pour s’en convaincre ou encore de se dire que tout un pays, l’Ouganda veut se débarrasser des contenus pornographiques.

Pourtant, impossible aussi de nier que Pornhub est sans doute le site le plus visité au monde à l’heure actuelle. Et il constitue seulement la pointe de l’iceberg. Les « tubes » drainent un trafic gigantesque. Si on parle souvent du suivi particulièrement intensif de nos données personnelles par les géants du web, celui des sites pour adultes est moins connus, mais tout aussi réel.

Les sites regardent ainsi les contenus que vous choisissez, comment vous les sélectionnez, quand vous mettez en pause et quand vous recommencez ou encore les passages que vous visionnez avec insistance.

S’adapter à vos envies et besoins

Une foule de données dont le premier objectif est évident. Si les sites pornos vous connaissent bien, ils peuvent aussi adapter leurs interfaces, leur fonctionnement et les contenus qu’ils vous proposent, afin que vous restiez plus de temps connecté.

Surtout, si on voit beaucoup d’entreprises et de sites, il y a aussi un géant dans l’ombre. L’entreprise Mindgeek qui domine le marché dans l’ombre. A la diffusion bien sûr, mais aussi à la création. Si les données sont comme pour les autres géants du web utilisées pour la publicité, la première cible des sites pour adultes, ce sont bien les utilisateurs. L’illustration parfaite repose sans doute dans la transparence. Régulièrement, l’entreprise publie des infographies et des études bourrées de statistiques. Le genre de données qui fait sourire et garantit une visibilité accrue. Pendant ce temps-là, les sites pour adultes continuent d’accumuler des données sans qu’on ne réagisse…

