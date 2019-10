Les smartphones milieu de gamme de Samsung se vendent très bien en Europe

Lorsqu’on pense à Samsung, ce sont les smartphones haut de gamme de la marque, comme le Galaxy S10 ou le Galaxy Note 10, qui nous viennent à l’esprit. Pourtant, on devrait un peu plus s’intéresser aux appareils milieu de gamme de la firme. En effet, si Samsung parvient aujourd’hui à maintenir des parts de marché importantes en Europe, face à la concurrence des marques comme Xiaomi ou Huawei, c’est surtout grâce aux Galaxy A20, A50, A80, etc.

Il s’agit de modèles plus abordables sur lesquels Samsung se focalise sur les fonctionnalités les plus importantes pour l’utilisateur, et sur lesquels le constructeur teste parfois ses dernières innovations avant d’utiliser celles-ci sur les appareils premium.

La stratégie de Samsung face à Xiaomi et Huawei

D’après un article récemment publié par le média britannique Trusted Reviews, qui cite une étude de Kantar, la performance de Samsung en Europe est actuellement la meilleure depuis 2015 et c’est grâce à ses smartphones Galaxy A. Ces smartphones auraient permis à Samsung d’avoir une part de marché de 38,4 %, plus élevée qu’en 2018 durant la même période.

« Les nouveaux modèles de la série A représentent cinq des dix modèles les plus vendus en Europe et les trois premiers : N ° 1 A50, N ° 2 A40, N ° 3 A20e », explique Dominic Sunnebo, directeur mondial de Kantar, cité par Trusted Review. « Pendant des années, Samsung a cherché une réponse à Huawei et Xiaomi en Europe et la nouvelle série A a finalement atteint le but, se révélant extrêmement populaire auprès des consommateurs dans de nombreuses fourchettes de prix. »

Dans notre avis sur le Galaxy A50 (2019), nous évoquions par exemple l’excellent rapport qualité-prix de ce modèle à moins de 400 euros, doté d’un design borderless à encoche et de trois caméras sur le dos. Mais si vous êtes à la recherche d’un smartphone encore plus abordable, le Samsung Galaxy A10 coûte moins de 200 euros, mais profite aussi du design borderless à encoche.