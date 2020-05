Les trottinettes électriques Lime sont de retour à Paris et à Lyon

Depuis plusieurs semaines, les opérateurs de trottinettes électriques ont été dans l’obligation de stopper leur service en France et dans de nombreux autres pays du monde. C’est le cas de Lime, startup américaine qui a annoncé la suspension de ses activités dès le 18 mars, date qui a marqué le début du confinement dans l’hexagone.

Alors que la France entre ce jour dans une période de déconfinement progressif, Lime a indiqué que ses trottinettes électriques étaient de nouveau en service dans les rues de Paris et de Lyon. Ainsi, plus de 2 000 véhicules sont désormais accessibles depuis l’application de la jeune pousse dans la capitale. Par la suite, la flotte mise à disposition des utilisateurs sera adaptée à la demande et à la reprise, précise Lime.

Des mesures d’hygiène supplémentaires pour Lime

Lime annonce également de nouvelles mesures d’hygiène visant à protéger les utilisateurs de trottinettes électriques ainsi que les employés. Tous les véhicules sont désinfectés régulièrement tandis que les collaborateurs de la startup ont reçu une formation sur le sujet et portent désormais un masque ainsi que des gants. Lime prévoit de suivre les recommandations de l’OMS et des agences gouvernementales en matière de mesures sanitaires.

Du côté des utilisateurs, Lime prévoit d’envoyer régulièrement des emails et des notifications rappelant les gestes à suivre et les bonnes pratiques de stationnement et de conduite.

Lime a aussi profité de ce communiqué pour annoncer que ses trottinettes étaient désormais certifiées CarbonNeutral, un label qui garantit que les entreprises s’engagent à calculer et réduire les impacts de leurs émissions de CO2.

En quelques semaines de confinement, Lime a fait face à de grandes difficultés financières, si bien que la jeune pousse a récemment été soutenue par Uber qui a lancé un tour de table permettant de récolter 170 millions de dollars. La startup aurait également perdu son statut de licorne en passant de 2,4 milliards de dollars en février 2019 à 400 millions de dollars ces derniers jours.