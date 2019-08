Les voitures autonomes ? Une durée de vie limitée selon Ford

Pour ceux qui suivent l’actualité automobile, difficile de prétendre que les voitures autonomes ne font pas partie des technologies qui font rêver. Tous les géants ou presque sont lancés activement sur le dossier, menant des essais afin peut-être de réussir à dominer le marché un jour ou l’autre. En creux, la conviction, que comme pour la voiture électrique, c’est là que réside l’avenir. Même Ford participe à la mêlée, avec des voitures qui ne s’arrêtent pas aux intersections par exemple. Mais cela ne veut à priori pas dire que l’entreprise soit vraiment convaincue pour autant, mais pour de surprenantes raisons.

Ford donne quatre ans à la voiture autonome

C’est John Rich, le chef des opérations du service des véhicules autonomes de Ford qui le dit lui même. Il précise dans un premier temps qu’il n’est pas du tout inquiet quant au futur des voitures. Bien au contraire. Il précise en effet, qu’il pense que nous allons épuiser et détruire une voiture tous les quatre ans.

Des analyses ont déjà évoqué le risque potentiel que les véhicules autonomes font peser sur le marché en lui-même. Si les véhicules deviennent collectifs, leur nombre est mathématiquement amené à se réduire. Dans cette optique, on pourrait penser que Ford participe à la crise. En effet, l’entreprise travaille avec la start-up Argo AI à construire une flotte de véhicules autonomes qui pourra être utilisée par d’autres entreprises pour les livraisons ou déplacer ses employés.

Mais si les véhicules autonomes seront plus efficaces et moins chers, selon Ford cela contribuera aussi à des usages plus nombreux et donc à une durée de vie limitée pour les voitures. Un espoir qui correspond bien aux ambitions de Ford qui vend de moins en moins de véhicules. Son marché a ainsi baissé de 2018 à 2017…