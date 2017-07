LinkedIn lance également sa version Lite sur Android

Microsoft suit les traces de Facebook et Google en lançant LinkedIn Lite pour les pays comme l’Inde.

Après Facebook, YouTube et même Shazam, LinkedIn lance également une version Lite de son réseau social professionnel sur Android.

LinkedIn, qui a été racheté par Microsoft en 2016, compte plus de 500 millions de membres dans le monde. Et rien qu’en Inde, le service en compte plus de 42 millions.

C’est dans ce pays que LinkedIn vient de lancer LinkedIn Lite pour Android

Plus tard, l’application sera cependant déployée dans une soixantaine de pays, d’après notre confrère TechCrunch.

Comme les versions Lite d’autres applications, LinkedIn Lite a été conçu en tenant compte des conditions des pays émergents : téléphones low-cost et connexion lente.

Ainsi, l’application ne fait que 1 MB et elle permet d’ouvrir une page en 5 secondes même avec une connexion 2G. Les principales fonctionnalités de LinkedIn y sont présentes, comme le fil d’actualité, la messagerie, les réseaux ou encore la recherche et les offres d’emploi.

En revanche, afin d’alléger son appli, LinkedIn a retiré tous les éléments gourmands en mémoire. Pour les autres systèmes d’exploitation, LinkedIn propose également une version Lite sur web mobile.

LinkedIn Lite s’ajoute à une liste toujours grandissante d’applications pour les pays comme l’Inde. YouTube propose YouTube Go, Facebook propose Facebook Lite ainsi que Messenger Lite et Shazam a lancé une version allégée qui se contente de proposer la fonctionnalité de reconnaissance musicale.

Mais le projet de ce type le plus intéressant est probablement Android Go. A l’instar de Facebook et de Microsoft, Google est conscient que sa croissance dépend des pays comme l’Inde. En lançant Android Go, une variante minimaliste d’Android qui peut fonctionner sur les téléphones low-cost, il essaie de faire bénéficier aux utilisateurs de ces pays une expérience adaptée aux contraintes locales.